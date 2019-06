Piñera por cambio de gabinete: "Se dijeron muchas cosas dentro de Chile Vamos que no se debieron haber dicho"

El Presidente Sebastián Piñera abordó una serie de temáticas a nivel económico y de las reformas que se han presentado el último tiempo. En conversación con “El Mercurio”, también se refirió a la figura de Joaquín Lavín, precisando que “ha logrado un posicionamiento en las encuestas muy destacable y promisorio”. Aunque insistió en que "el tiempo de las candidaturas presidenciales no es hoy día".

Asimismo, en cuanto a la gestión del Gobierno precisó que “las reformas las presentamos el primer año. Nos tomamos el tiempo para preparar una buena reforma tributaria, para no cometer errores e improvisaciones que se cometieron en la administración anterior (…) Ahora, que desde agosto del año pasado hasta hoy día junio de este año esas reformas no hayan podido avanzar, no es por nuestra voluntad”, comentó.

En este sentido, también abordó la polémica que se produjo con Chile Vamos luego del cambio de gabinete.

“A partir de ese día tuvimos cinco días muy malos en que se dijeron muchas cosas dentro de Chile Vamos que no se debieron haber dicho; se habló mucho de cargos para militantes y muy poco de los avances para Chile”.