Elizalde: “El PS no está capturado en lo absoluto por el narcotráfico"

22:34 “Ha sido probablemente la semana más difícil que me ha tocada enfrentar en mi vida política”, señaló también el senador y timonel de la colectividad política.

El presidente del Partido Socialista, Álvaro Elizalde, se refirió en el programa “Mesa Central” de Canal 13 a la crisis que vive la colectividad, y a la posibilidad de llamar a un consejo extraordinario para analizar las soluciones.

“Ha sido probablemente la semana más difícil que me ha tocada enfrentar en mi vida política”, comenzó diciendo el senador, quien también aseguró estar “indignado” con lo que se vio en el reportaje de Canal 13, con respecto a las elecciones internas en San Ramón.

“Cuando vi en el reportaje que emitieron ustedes, que una persona cuya expulsión al partido yo solicité, se encontraba en las inmediaciones al local de votación, me generó –por decirlo menos- indignación”, sostuvo.

En la misma línea, Elizalde recalcó que “el Partido Socialista no está capturado en lo absoluto por el narcotráfico. Eso significaría que las decisiones tienen algún tipo de influencia de este tipo de grupos, y eso no es así”, dijo.

“Cuestión distinta es que, por dos factores, la inflación de padrones y el clientelismo, probablemente forman parte de nuestro padrón militante personas que no comparten nuestros valores y principios”, agregó, destacando que deben realizar una auditoría “que nos permita aclarar ese tema”.

Sobre las críticas que ha recibido por no haber tomado medidas más drásticas antes, Elizalde respondió asegurando que "los que dentro del partido me critican por no haber tomado medidas, les quiero decir que tuvimos un congreso en enero. Precisamente para abordar estos temas. Y ninguno de los que hoy critica siquiera levantó la mano para hacer alguna propuesta en esta materia”.

Por otro lado, descartó convocar a un congreso extraordinario en el PS para discutir y resolver los problemas del partido, manifestando que él no está “por soluciones entre cuatro paredes de carácter popular, de espalda a la voz de los militantes. En segundo lugar, un congreso extraordinario requiere para su realización al menos 10 meses”.

A su vez, sostuvo que “las decisiones que debemos optar las debemos optar ahora y por eso estamos trabajando en un conjunto de propuestas que nosotros vamos anunciar cuando se constituya el comité central”.