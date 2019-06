Fuad Chahin: “Nunca más la DC va a ceder su soberanía programática”

El presidente de la DC, Fuad Chahin, se refirió en conversación con radio Duna, al acuerdo firmado entre su partido y el gobierno, por la reintegración en la reforma tributaria.

“Tiene un valor agregado que este acuerdo no es solo entre un partido y el gobierno. Sino que un partido, tres gremios importantes (…), luego, en conjunto, negociamos con el gobierno. De alguna manera, logramos construir este acuerdo que va a permitir aterrizar los acuerdos y dar señales que hay posibilidades de buscar entendimiento” dijo Chahin.

El timonel de la Falange, además se refirió a la no participación de los diputados Lorenzini y Ortiz en la firma del acuerdo. “Ortiz estaba en Concepción y Lorenzini, estaba ahí, pero como al Presidente (Piñera) le gusta patear los corners, cabecearlos y celebrar los goles, él apareció en el Congreso y fue un poco incómodo y decidió no participar (Lorenzini), pero estaban en conocimiento del contenido”, indicó.

“Esto habla del despacho de la Cámara de Diputados. Realizamos un documento que fue aprobado por el consejo del partido. Un documento donde analizamos los puntos de la reforma tributaria y establecimos principios y objetivos. Tal vez puede haber discrepancia en algún instrumento específico. No le daría mayor importancia. Hasta ahora no hay ningún proyecto en que no estén en sintonía”, dijo Chahin.

Sobre una eventual articulación de la oposición, el presidente de la DC dijo que “nos reunimos con el presidente del PPD para empezar a generar más espacios de convergencia política. Hay distintos tipos de acuerdos. Sabemos que para las elecciones tenemos que tener acuerdos porque el sistema nos obliga a eso”.

“Nunca más la DC va a ceder su soberanía programática. Esos son sus límites y los partidos de izquierda deben concordar conmigo, esos son los límites de las políticas de alianza. Sabemos que tenemos que construir alternativas, pero eso no se logra con la imposición de una mirada sobre otra”.

Respecto de la reforma previsional, “el tema es cómo se garantiza eficiencia y rentabilidad porque sino es un muy mal negocio para los cotizantes. Este órgano público va a tener que administrar los seguros”.