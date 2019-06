Funcionarios del Mineduc realizarán paro en solidaridad con profesores

08:52 Además, el lunes el Colegio de Profesores votará la propuesta del Mineduc, definiendo así la continuidad o no del paro, que ya suma cuatro semanas.

La Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio de Educación (Andime) realizará un paro de advertencia, de 24 horas, el próximo miércoles 3 de julio.

La actividad es en solidaridad con la movilización de los profesores y en defensa de la educación pública. Del paro participarán funcionarios del Mineduc, de la Superintendencia de Educación, de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji), de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) y de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (Conicyt).

El presidente de Andime, Egidio Barrera, señaló que el Ministerio ha tomado medidas que no protegen a la educación pública. “Hay un vacío muy evidente, no se sabe para dónde va la dirección de educación general, no hay información sobre las instalaciones de la subsecretaría de Educación Superior”, manifestó a El Desconcierto.

Cabe recordar que el lunes el Colegio de Profesores votará la propuesta del Mineduc, definiendo así la continuidad o no del paro, que ya suma cuatro semanas.