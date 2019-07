Partido Radical recurrirá al Servel por nuevo partido de José Antonio Kast

El Partido Radical (PR) recurrirá este martes a las oficinas del Servicio Electoral (Servel), para presentar un documento con la finalidad de impedir la formación del Partido Republicano de José Antonio Kast.

Según informó La Tercera , el escrito que se ingresará al Servel apunta como argumento a la “confusión informal en la sigla (PR) e identificación ciudadana” que podrían tener ambos partidos.

La colectividad encabezada por Carlos Maldonado establece en un documento de cinco páginas que “es absolutamente inevitable que el Partido Republicano, por su nombre, conlleve una confusión informal en la sigla (…), aún cuando no lo haya señalado expresamente en su Escritura Pública de Constitución, de manera premeditada o no, por lo que se solicita no proceder a la inscripción de dicha colectividad en el Registro de Partido Políticos sin que previamente cambie su nombre”.

El PR busca que el Servicio Electoral tome en consideración el artículo 4 de la Ley de Partidos Políticos, en donde se especifica que el nombre o la sigla de una colectividad “no podrán presentar igualdad ni manifiesta similitud gráfica o fonética con los partidos ya inscritos o en proceso de formación”.

Los radicales acusan a la colectividad encabezada por Kast de estar al tanto de esta situación, y “en vez de evitar una confusión en los medios, pretenden claramente que dicha confusión se mantenga”.

Cabe recordar que el ex candidato presidencial y parlamentario de la UDI, inscribió su nuevo partido político en el Servel el pasado 10 de junio, acompañados de cercanos, familiares y con un escudo del Capitán América.