[VIDEO] Mario Aguilar llamó al repliegue del paro docente: "Este movimiento es difícil que crezca más"

A través de un video publicado en el Facebook oficial del Colegio de Profesores, el presidente del magisterio, Mario Aguilar, se refirió a la última propuesta del Ministerio de Educación e hizo un llamado a los profesores a bajar el paro.

El dirigente admitió que si bien “la respuesta que nos da el Gobierno no es completamente satisfactoria”, también reconoce que “este movimiento es difícil que crezca más, por el contrario, ya se están sintiendo los síntomas de desgaste, ya se está sintiendo el cansancio en muchas partes y hay comunas donde está empezando a declinar esto”.

“También es importante que mantengamos el apoyo ciudadano. Por eso nos parece que es momento de un repliegue, que tomemos lo que nos ofrecieron y los hagamos cumplir. Depongamos el paro, justo antes de las vacaciones, y elaboremos un plan de acción para los puntos pendientes”, agregó Aguilar.

El presidente del Colegio de Profesores también sostuvo que “hay algunos logros, no todos los que quisiéramos” y que “no nos deja tranquilos que no esté la mención a las educadoras diferenciales, pero un logro del movimiento es que un Gobierno que nos había dicho que no había ni un peso, finalmente tiene que allanarse a entregar recursos para que haya algo de justicia con nuestras colegas”.

Aguilar, eso sí, dejó en claro que “por supuesto que vamos a seguir luchando por la mención para las educadoras de párvulos, y por el tema de la reforma curricular, de ninguna manera nos vamos a rendir con esos temas. Por otras vías, más temprano que tarde, podríamos lograr justicia con nuestras colegas de educación diferencial y de párvulos”, dijo.

Por último, destacó que “lo importante ahora es que tenemos que deponer el movimiento cuando esté en alto, y no cuando haya desgaste. Este es el momento de replegarnos, pero la decisión es de ustedes”.

Los profesores votarán la nueva propuesta del gobierno este miércoles.