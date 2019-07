Blumel respondió a Valente por declaración tras su salida del Gabinete

19:39 Ex titular de Economía dio una entrevista donde señaló que no entendía su salida del ministerio,

“Si hubiese sucumbido a las presiones por ser más populista y salir a demonizar a los empresarios, quizás seguiría en el gabinete”. Esas fueron las palabras del ex ministro José Ramón Valente, que causaron molestia en La Moneda.

El ex titular de Economía dio una entrevista a El Mercurio , donde además señaló que no entendía su salida, porque “siempre tuve mucho apoyo del Presidente, tuve muchas más bilaterales que el resto de los ministros, porque le encantaba lo que estábamos haciendo. ¿Por qué me sacó? Esa respuesta no la tengo”.

Ante esto, el ministro secretario general de la presidencia, Gonzalo Blumel, respondió a los dichos de Valente. “Pienso que se equivoca porque, en esto, las definiciones, las evaluaciones en primer lugar las toma el Presidente. Él sabe bien las razones y no es precisamente por haber sido más o menos populista, o demagógico. Las razones por las cuales lo ministros estamos o no estamos en nuestros cargos es porque hacemos bien o no hacemos bien nuestro trabajo”, dijo Blumel en radio Infinita

De todas formas, Blumel manifestó que le tiene “cariño” a Valente y valoró su aporte al gobierno, especialmente con la ley de pago a 30 días.