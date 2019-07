Piñera enviará instructivo por intervencionismo electoral

La ministra Secretaria General de Gobierno, Cecilia Pérez, dijo que el presidente Piñera decidió realizar un instrutctivo para recordarles "a todas las autoridades, cuáles son los límites que la ley y Contraloría determinan al apoyo de candidaturas electorales".

Ello, luego de que la UDI solicitó a las autoridades de su partido, que apoyen a los candidatos de la colectividad que competirán por el puesto de gobernador regional.

En esa línea, Pérez desestimó las acusaciones de intervencionismo surgidas desde la oposición y dijo que "acá no existe intervencionismo y no va a existir intervencionismo político, como no ha existido en los gobiernos del presidente Piñera. Esas son malas prácticas de gobiernos de la izquierda".

La vocera de gobierno añadió que "nosotros cumplimos la ley en horarios que no sean de trabajo, sin abuso del rol de autoridad, y cumpliendo tanto los dictámenes de Contraloría, por cierto que cualquier persona como ciudadano y teniendo ese derecho además, puede colaborar y participar".

"Dicho eso, como gobierno nuestra primera prioridad es hacer un buen gobierno, y eso lo sabemos los funcionarios públicos que estamos colaborando con el presidente Piñera", añadió la portavoz gubernamental, quien afirmó que el instructivo será enviado "lo más pronto posible".