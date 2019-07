Diputados opositores desconocen acuerdo entre la DC y el gobierno por pensiones

Luego de que el diputado de la DC, Gabriel Silber, señaló que la oposición había alcanzado una acuerdo con el gobierno para apoyar la reforma previsional, diversos parlamentarios del bloque desmintieron el hecho.

El PPD, Tucapel Jiménez, según consignó Cooperativa, dijo que "me parece todo extraño lo que ha ocurrido acá, me parece irresponsable también. Si el Gobierno tiene un acuerdo con la DC que lo diga abiertamente, conmigo no ha conversado nadie, conversé con el presidente del partido y tampoco".

Jiménez sin embargo indicó estar "abierto a llegar a un acuerdo, pero que no me involucren en los acuerdos que ni siquiera he conversado".

A través de su cuenta en Twitter, en tanto, la diputada Gael Yeomans (FA), presidenta de la Comisión de Trabajo de la Cámara Baja, donde se discute el proyecto, indicó que "la reforma de pensiones se discute de cara a la ciudadanía. No negociando en las cocinas de las directivas de partidos de la ex Nueva Mayoría y el gobierno. Como Frente Amplio no seremos parte de quienes se arreglan los bigotes".

El acuerdo entre el Ejecutivo y la DC incluye la creación de un Consejo de Ahorro de Seguros Sociales (CASS), ente público que administrará indirectamente el 4% de cotización adicional.

Las indicaciones del gobierno relativas a la administración del 4%, sin embargo, no fueron ingresadas este miércoles al Congreso, por lo que se la sesión de la comisión que estaba programada para hoy, fue aplazada.