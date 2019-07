Blumel y reforma de pensiones: “La prioridad es apurar la tramitación”

El ministro Secretario General de la Presidencia, Gonzalo Blumel, en conversación con radio Agricultura, se refirió al trámite de la reforma a las pensiones, cuyas indicaciones relativas al 4% de cotización adicional, serán revisadas hoy por la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados.

“La prioridad es apurar la tramitación de la reforma para empezar a pagar mejores pensiones a partir de enero del próximo año. Tomamos un acuerdo con la DC y hemos venido cumpliendo los compromisos, porque queremos que esta reforma se apruebe cuanto antes”, dijo y agregó que “en octubre este proyecto debe estar aprobado”.

Respecto de la opción de que parlamentarios de otros sectores de la oposición se sumen al acuerdo, el titular de la Segpres planteó que “hay diputados que no se van a sumar a ningún acuerdo, no quieren acuerdo simplemente, y no quieren ningún acuerdo porque es un proyecto del gobierno y esa es una posición obstructiva” y añadió, sobre quienes sí han manifestado apertura que “creemos que van a honrar los acuerdos, nosotros hemos cumplido”.

Sobre las indicaciones del Ejecutivo, Blumel explicó que “estamos creando este consejo de ahorro solidario y durante los primeros años se va a financiar con recursos fiscales. (…) En esto lo que estamos haciendo es fortalecer la economía. Estamos hablando del financiamiento del Consejo. Hemos dicho que hay dos principios: que el ahorro vaya a la cuenta de los trabajadores y eso está resguardado y que haya libertad de elección y eso está incorporado también”.

De la administración del 4% adicional, el ministro Segpres detalló que “fundamentalmente tendrán que ser entidades de giro único, en la ley se define quiénes van a poder participar. Este ahorro va a tener un resguardo estricto y va a ser bajo la supervisión de la Superintendencia de Pensiones”.