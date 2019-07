Diputada Pamela Jiles confesó que tiene relaciones íntimas en horario de colación

En entrevista con The Clinic la diputada del Frente Amplio,Pamela Jiles, dio su visión sobre la actualidad nacional y los posibles candidatos que ve a futuro para las Presidenciales.

"Si el matinal de Luksic le sigue haciendo campaña a Joaquín Lavín, seguro será candidato presidencial, aunque la oligarquía lo considera útil pero se les ha vuelto un tantito sospechoso. José Antonio Kast se va a presentar de todas maneras pero no superará el siete por ciento. Es probable que Daniel Jadue sea una carta. Y nosotros tendremos nuestra candidatura también”,recalcó.

Auqnue cree tener las habilidades para llegar a La Moneda, Jiles se refirió a las cartas de su partido para ser Presidente. “Lamentablemente Jorge Sharp se auto excluyó esta semana. Es indudable la chance de Beatriz Sánchez, aunque no sabemos si ella tendrá ganas. Si no va finalmente, el liderazgo de Giorgio Jackson es enorme y aún estamos a tiempo de producir un cambio legislativo que le permita postular a la presidencia el 2021. Pero yo espero que esa decisión no sea cupular, elitista, impuesta a las bases, cocinada entre cuatro paredes. Me parece que nuestros representantes deben ser elegidos por el colectivo de la manera más democrática posible, es decir con primarias abiertas en todo el país".

Como trabaja junto a su pareja, pablo Maltés, Jiles no dudó en comentar lo difícil que se hace convivir en casa y en el Congreso con su media naranja. "es horrible, no lo hagan. Ya no me soporta, ni yo a él. Y no podemos separarnos porque tenemos seis hijos, dos nietos, y porque es mi tutor político, mi jefe de gabinete, mi chofer, mi masajista, mi cómplice y todo (...) ¡Atroz! ¡Asfixiante!".

De todas formas, la diputada cree que hay un aspecto positivo en compartir labores. "Pero hay algo rescatable y muy práctico: ponte tú, si estoy en el hemiciclo a las once de la mañana y me dan esas ganas irresistibles de amar".

En ese momento el periodista le preguntó si tenía relaciones íntimas en horario de trabajo. "En horario de colación. Como te dije, yo siempre combativa, nunca incombativa".