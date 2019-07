La dura crítica de Montes a Cubillos: “Es la ministra más confrontacional del gabinete, anda peleando con todos”

A mí lo que me pasa es que creo que el gobierno no logra redefinir su centro porque su centro de acumulación de apoyo, de fuerza, de proyección era el crecimiento económico y el aumento del empleo, y esto no ha ocurrido y ha generado un desorden en el propio gobierno” partió diciendo el senador PS Carlos Montes al analizar el momento político de La Moneda.

El gobierno busca otro eje y no ha encontrado nada mejor que criticar a los otros poderes, en este caso el Poder Judicial o al Congreso en vez dialogar con los otros poderes (…) y no asume sus propias debilidades, sus propias insuficiencias”, dijo en Radio Universo. “El gobierno y sobre todo el Presidente trata de estar en la pelea chica de cada momento sin mirar un poquito más ampliamente (…) Reacciones sobre caliente que dejan huella, que generan daño”. “El Presidente tiene una gran dificultad para conversar con los que piensan distinto (…) Aquí se requiere un Presidente a la altura de lo que estamos viviendo (…) (y está) muy hundido en la coyuntura no más”.

Montes manifestó su preocupación por el Sistema de Admisión Escolar (SAE) que debuta en la RM el próximo 19 de agosto y cuestionó la mirada pesimista de La Moneda: “La catástrofe que plantea el Gobierno en torno al Sistema de Admisión Escolar no es tal, el porcentaje de detractores es muy bajo". “Transformar en un gran conflicto nacional el tema de la Educación Pública, de la Admisión Escolar no ayuda en nada. Ellos tienen que cumplir la ley en estas materias por mucho que no les guste los modelos que hay”, señaló.

“Las autoridades de gobierno tienen que cumplir la ley, en este caso nosotros queremos que lo haga bien el gobierno… lo que constatamos en distintas comunas es que con lo que no han cumplido es con la información en las familias, las familias no saben qué es lo que viene, hay un atraso. Con lo cual no queremos festinar, queremos que lo superen (…) que usen los medios de comunicación de masas y explicar los pasos a las familias”.

En medio de la conversación, Montes cometió un error al llamar Presidenta a la ministra de Educación Marcela Cubillos: “Que lo critiquen (al SAE), está bien, pero a partir de cumplir la ley desde el gobierno. Para esta crítica no pueden usar los recursos del Estado. La Presidenta recorrió todo Chile criticando este tema”, dijo corrigiéndose de inmediato. “No todavía, me equivoco, la ministra… Bueno (risas)”.



- Si po, diría que tengo miedo, que estoy con mucho miedo que pueda tener algún rasgo, alguna posibilidad de llegar a un rol así.

“Ella se ha puesto en una actitud muy confrontacional, es la ministra más confrontacional del gabinete, anda peleando con todos permanentemente. Nosotros creemos que debe asumir que la ley dice esto por mucho que no le guste”, cuestionó el rol de Cubillos. “Yo no quiero que esto sea una crítica por la crítica, sino decirle 'ministra necesitamos informar al país, a los apoderados, informar a los establecimientos, que las cosas estén mejor preparadas de tal manera que esto salga lo mejor posible’. Estamos en una actitud más constructiva. Ojalá que se haga bien, que todo resulte bien esa es la obligación legal del gobierno del Ministerio de Educación y es la obligación que tenemos todos los chilenos en cumplir la ley“, finalizó.