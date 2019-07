Ossandón sale al paso de Allamand: "La primaria de Chile Vamos va a ser entre Lavín y yo"

18:26 Los comentarios del ex candidato presidencial y senador RN nacen en respuesta a los dichos de Andrés Allamand en Estado Nacional, donde indicó que el alcalde de Las Condes no ganará las presidenciales con un museo de cera.

Esta mañana el senador Andrés Allamand (RN) disparó contra el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín (UDI), señalando en el programa Estado Nacional que no le va a servir un museo de cera para ganar la próxima carrera presidencial, dichos que remecieron el panal de la primaria en ChileVamos, provocando que Manuel José Ossandón saliera al entuerto señalando que será él quien se enfrentará al edil en las primarias del 2021.

Allamand ya había anunciado su intención de postular a La Moneda nuevamente, habiendo participado de las primarias del 2013.

Respecto al contexto actual el parlamentario señaló en el programa de televisión que, aunque Lavín es un liderazgo "muy potente" en Chile Vamos, para ser una carta sólida a la Presidencia debería tomar una posición sobre temas contingentes, como la derogación de la Ley Reservada del Cobre, el terrorismo y la crisis en Venezuela.

De todas formas indicó que cree que Lavín "tiene su tiempo razonable" para definir si va a la carrera presidencial o bien, se queda en el Municipio de Las Condes.

No pasó mucho tiempo después de estas declaraciones para que el también referente de RN, Manuel José Ossandón, quien postuló a la primaria del 2017, también admitiera que pretende volver a ser candidato presidencial, ante lo que señaló que, por la popularidad de Lavín, seran ambos los que se enfrentarán el 2021.

El ex alcalde de Puente Alto dijo que "Creo que la primaria va a ser entre el ex alcalde de Las Condes versus el ex alcalde de Puente Alto, porque creo que esa es la dinámica que se está dando, y esa es la evaluación de la gente".

Y agrego que esta "convencido de que la próxima elección presidencial no va a ser una carrera tradicional, y como tenemos hartos candidatos, creo que esto se va a decidir en quién va a ser capaz de leer mejor este nuevo Chile".