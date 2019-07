Ex presidente Lagos y reducción de parlamentarios: "No me pareció serio hacer ese anuncio"

El ex presidente Ricardo Lagos abordó diversos temas de la contingencia nacional, en entrevista con Meganoticias Plus Prime.

El ex Mandatario se refirió a la propuesta del presidente Piñera, de reducir el número de parlamentarios, y dijo que no es la solución, calificó la discusión como“demasiado liviana”, y agregó que “no me pareció serio de parte del Presidente hacer ese anuncio, como si fuera la piedra filosofal que nos resuelve los problemas”.

El ex Presidente, planteó que se debe analizar “cómo somos capaces de poder concordar en un conjunto de instituciones en que todos creamos, en que seamos conscientes de un Poder Judicial que haga justicia, un Poder Legislativo que legisle, conjuntamente con el Ejecutivo. Y nos ponemos de acuerdo en los principios básicos”.

Sobre la crisis de confianza por la que atraviesa la política chilena, Lagos admitió que “estamos todos bajo sospecha” porque “la gente no nos cree”.

Respecto de la migración y su posible efecto en el desempleo, como sostuvo el ministro de Hacienda tras las últimas cifras, Lagos dijo que “el tema del empleo está afectando a todos los países del mundo. Ahora, digamos también que desde el punto de vista de Chile, si no hubiese habido migración, tendríamos menos población que antes, en consecuencia estamos creciendo, entre comillas, gracias a los que vienen. Y eso es muy importante”.

"No es lo mismo cuando somos 12 millones y en Perú son 18, y ahora somos 17 millones y en Perú son 34. Hay una relación ahí de cómo se para Chile frente al resto de los países del mundo”, agregó.

El ex Mandatario también dijo que la migración es importante “porque hoy la tasa de fecundidad es de 1,8, y sabemos que si la tasa de fecundidad no es 2,1, la población va a disminuir y Chile va a ser un país que perderá importancia en el mundo".

Lagos aseguró que“no me cabe duda que la migración sigue siendo muy importante para nuestro desarrollo”.