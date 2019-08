Vocera de Gobierno defendió a Andrés Chadwick y además afirmó que algunos buscan "peros" ante la aprobación de la Ley Antiterrorista

La ministra Secretaria General de Gobierno, Cecilia Pérez, se refirió a la lenta aprobación de la Ley Antiterrorista y además, defendió a Andrés Chadwick tras las críticas que ha recibido por parte de la oposición luego de sus declaraciones.

De hecho, tras sus dichos a La Tercera el senador Felipe Harboe citó a Chadwick a la comisión de Constitución del Senado ya que calificó sus declaraciones como “extremadamente graves".

Al respecto, Cecilia Pérez defendió al jefe de gabinete y aseguró que "el ministro Andrés Chadwick es un ministro muy responsable y el país lo sabe y nosotros creemos que algunos se amparan en buscar peros para no avanzar en la aprobación de una ley (Antiterrorista) que es necesaria para nuestro país, porque el atentado fue contra Carabineros, contra un ex ministro del Presidente Sebastián Piñera (Rodrigo Hinzpeter) durante su primer gobierno".

"Cuando fue en contra del ex presidente de Codelco ahí no existió ningún pero, todos condenamos, señalamos que debía existir una ley que fuese firme para entregar herramientas al Ministerio Público apura perseguir a estos terroristas" añadió la Segegob.

Además, de cara a la votación de mañana que se dará en la Cámara alta aseveró que "entonces no busquemos peros, hablemos de cara la ciudadanía, demos una señal a nuestro país de que no vamos a permitir terrorismo en Chile y aprobemos definitivamente esta ley" para referirse a la votación de mañana en el Senado.

Peérez también se refirió a las críticas que recibió Andrés Chadwick por parte del senador Huenchumilla donde precisó que "no nos gustan las descalificaciones, no es bueno para Chile, no es lo que los chilenos quieren, al contrario, quieren que en estos temas que son tan importante y en todos los temas se pueda discutir con altura de miras".

"Más allá de busca, peros a conveniencia, mañana en mérito se vota la Ley Antiterrorista y se pueda contar con la mayoría de los votos en transversalidad, tenemos el apoyo de Chile Vamos y esperamos también concurrir con los votos de la oposición", finalizó la ministra.