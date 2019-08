Óscar Landerretche dijo no ser parte de la elite política ni formar parte de "las máquinas y la política profesional"

Óscar Landerretche, ex presidente del directorio de Codelco, se refirió en radio Cooperativa, a sus aspiraciones presidenciales y descartó formar parte de la élite política, luego de que el diputado del Frente Amplio, Gabriel Boric, lo calificó como un "gran invento de la elite".

"Es cierto que alguien como yo pertenece a la élite. Soy profesor de la Universidad de Chile, he trabajado toda mi vida por ser eso, me he esforzado mucho por seguir un camino académico extremadamente exigente, que es lo que exige la universidad para llegar a ser profesor titular", dijo Landerretche.

Sin embargo, el ex presidente del directorio de Codelco aclaró que "como cualquier profesor o cualquier alumno de la Universidad de Chile, pertenezco a la élite intelectual y técnica de este país". "No pertenezco a la élite política de este país. Nunca he estado en cargos aparte de la presidencia de Codelco, fue una cosa muy circunstancial. Nunca he sido parte de las máquinas y la política profesional", añadió.

"Tampoco es cierto que yo sea parte de la élite empresarial de este país, si yo nunca he trabajado en una empresa privada", aseguró el académico.

Respecto de sus aspiraciones, Landerretche dijo que "estoy en una fase de exploración. Decir que yo soy realmente un candidato presidencial sería mucho". "Me he estado reuniendo con muchas personas muy diversas que me han estado contactando, también personas que yo conozco de mi pasado, de temas que he estudiado, gente del mundo social, del mundo sindical, del mundo indígena", aseguró.

"Lo que yo estoy haciendo es medir si existe una masa crítica de personas que estén dispuestos a respaldar este proyecto y mi propuesta de liderazgo, para en aquel momento oficialmente decir 'sí, efectivamente vamos a hacer campaña, vamos a hacer un intento'", dijo Landerretche.

El académico también planteó que "desde el congreso ideológico anterior se definió que el Partido Socialista iba a decidir su candidato presidencial en unas primarias abiertas ciudadanas, en las que votaban militantes y adherentes".

"Tanto José Miguel Insulza como Máximo Pacheco serían unos excelentes presidentes de Chile, eso lo digo con mucha claridad", indicó.