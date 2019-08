Blumel respondió a la CPC: “Los acuerdos no siempre le van a dar el gusto a todos”

12:54 Ministro Segpres defendió rebaja de jornada laboral a 41 horas: “cuando hay un buen acuerdo la mayor parte se suma, y los extremos no quedan muy felices”. Sobre proyecto del PC dijo que "no tiene ninguna medición de los efectos que puede producir en cuanto a la creación de empleos”.

. La primera porque está en el marco de lo que la constitución permite, este tipo de proyectos que afectan la jornada de trabajo son por regla general iniciativa exclusiva del Presidente la República por lo tanto ahí hay una falla de origen en el otro proyecto, es una iniciativa que es inconstitucional, que va más allá de las facultades que tienen los legisladores”, dijo esta mañana el ministro Secretario General de la Presidencia, Gonzalo Blumel, sobre la decisión de La Moneda anunciada ayer de dar suma urgencia a Modernización Laboral e incluir una indicación para rebajar gradualmente la jornada de 45 a 41 horas semanales.

“La diferencia más importante tiene que ver con el fondo (…) se necesita avanzar en la reducción de la jornada pero con flexibilidad horaria. (…) Nuestro proyecto junto con establecer una reducción gradual de la jornada de 45 a 41 horas, introduce medidas de flexibilidad muy importantes por ejemplo pactar jornadas de 4 por 3, poder adaptar los tiempos de ingreso y salida del trabajo, poder tener horas de compensación, bolsas de hora, mecanismos de adaptabilidad para las vacaciones. Permite cumplir los dos objetivos, tener más tiempo para el descanso pero no afectar la productividad, los puestos de trabajo”, dijo en Radio Universo.

“La responsabilidad nuestra, como Gobierno, es hacer buenas políticas públicas más allá del debate comunicacional. Lo relevante es hacer bien las cosas, hacer buenas reformas y hacerlas de buena manera. La gradualidad en esto también es importante, si hacemos una reforma sin flexibilidad, rígida y de golpe, podemos producir un efecto en el empleo extremadamente complicado”, agregó. “El proyecto nuestro, en régimen, permitiría crear más de más de 350 mil puestos de trabajo, el otro proyecto no tiene ninguna estimación, las mismas autoras del proyecto lo han reconocido, no tiene ninguna medición de los efectos que puede producir en cuanto a la creación de empleos. No sabemos el efecto que puede producir y si uno se cuelga de las palabras del ex ministro Rodrigo Valdés, que esto tendría de golpe significativo un aumento del costo de contratación en torno al 11%, puede terminar destruyendo empleos. Por esto hay que hacerlo bien, cuidadoso, dentro de lo que establece la Constitución. Los parlamentarios no están facultados para este tipo de iniciativas”.

“Nuestro proyecto ya contemplaba en el origen la posibilidad de tener jornadas de 41 horas promedio (…) y ahora lo que estamos haciendo es ponerle suma urgencia e introducir para que esa sea la regla general, una reducción progresiva de 45 a 41 horas”.

Ante la pregunta de cuánto costó convencerse de rebajar a 41, Blumel respondió que “nadie está discutiendo el objetivo (…) pero hay un punto que uno no puede sacrificar que es hacer las cosas bien”.

Ante los dichos de Camila Vallejo de que el Gobierno está dando vueltas en círculo, el ministro dijo: “todo lo contrario. La idea de bajar de golpe la jornada sin flexibilidad en forma rígida es una idea muy antigua que se aplicó en algunos países en Europa y que tuvo un efecto en el desempleo muy elevado por mucho tiempo. Los países que lo han hecho bien (…) lo han hecho con flexibilidad horaria (…) La rigidez es la obsolescencia”.

Agregó que “el proyecto del Presidente logra de mucho mejor manera, y eso lo han dicho todos los expertos incluso economistas de oposición, logra compatibilizar de mucho mejor manera este objetivo deseable de reducir la jornada de la mano de una mayor flexibilidad”. “Es algo que los últimos tres, cuatro gobiernos han venido persiguiendo de distinta manera. Yo creo que con el proyecto que tenemos sobre la mesa en el Senado que le vamos aponer suma urgencia tenemos la oportunidad de generar un acuerdo muy amplio de reducir la jornada pero con flexibilidad”.

Consultado por cuánto pesó en la decisión el La Moneda la postura de algunos parlamentarios RN que ayer se mostraron a favor del proyecto de Vallejo y por el cambio de tono entre el Presidente en EmolTV (que llamó a rechazar la iniciativa) y el anuncio del Ministro del Trabajo que cerró el día con el anuncio de la indicación a favor de las 4 horas, Blumel respondió: “No, esa más bien una interpretación. Eso es algo que veníamos discutiendo desde hace tiempo, de hecho en el compite político con CHV del lunes planteamos que íbamos a introducir unos cambios y perfeccionamientos al proyecto de Modernización Laboral para acoger de mejor forma esta demanda de reducir la jornada pero hacerlo de buena manera, con flexibilidad”.

Blumel también aprovechó de responder las críticas de quienes aseguran que el gobierno está cediendo demasiado en las negociaciones en el Congreso: “aquí hay dos opciones, o buscamos acuerdos o simplemente hacemos proyectos testimoniales que no vamos a poder cumplir (…) si no tenemos los votos tenemos que construir mayorías y en eso tenemos que flexibilizar algunas posiciones pero nunca vamos a renunciar a los principios fundamentales”.

Ante las palabras de Alfonso Swett, presidente de la CPC, que anoche en Mega criticó la burbuja de los likes y pidió dejar las batallas comunicacionales y volver a los contenidos, Blumel dijo “no sé a quién se refiere, tendrá que hacerse cargo de sus palabras. El Gobierno está discutiendo proyectos de fondo y muy seriamente. No me gustan cuando se hacen esas caricaturas y se pontifica porque se desconoce todo el trabajo legislativo que se hace, de horas de lograr construir acuerdos. Los acuerdos no siempre le van a dar el gusto a todos. Cuando hay un buen acuerdo la mayor parte se suma, y los extremos no quedan muy felices, es la regla de oro de la democracia”.

Frente el inicio del Sistema de Admisión Escolar en la Región Metropolitana, Blumel se mostró preocupado: “hicimos el esfuerzo de introducir el mérito y el esfuerzo como un elemento relevante dentro del proceso de Admisión Escolar. La oposición equivocadamente lo rechazó y bueno, ellos tendrán que dar las explicaciones cuando empecemos a implementar el sistema en la RM y produzca una enorme frustración en muchos padres”. “Es probable que se produzca una fuerte frustración tal como se ha producido en todas las regiones donde se ha implementado”.

Aclaró eso sí que “los ministros y las ministras juramos cumplir las leyes y la Constitución, así que no tenga ninguna duda que vamos a hacer todo lo que tenemos que hacer para que el proceso salga de la mejor forma posible”. “Ahora, que el valor del mérito y del esfuerzo quedó ausente del proceso de admisión. Eso es parte de las consecuencias del rechazo de la izquierda al proyecto de Admisión Justa”, agregó.