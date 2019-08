Elecciones 2021: Diputados socialistas convocaron a encuentro con posibles "presidenciables" del partido Agencia Uno 13:57 La reunión está programada para el próximo martes a las 20:30 horas y aún no todos los citados confirman asistencia.

La bancada de diputados del Partido Socialista convocó a un encuentro de los tres nombres que se han declarado disponibles para representar a la colectividad en las elecciones presidenciables 2021.



Según informó el diario "La Tercera", el jefe de los diputados, Manuel Monsalve, invitó a una cena en el Congreso al senador José Miguel Insulza, al ex ministro de Energía Máximo Pacheco y al ex presidente de Codelco, Óscar Landerretche.



La reunión está programada para el próximo martes a las 20:30 horas en el comedor de la bancada socialista y, de acuerdo al diario, aún no todos confirman asistencia al correo electrónico que se les envió, ofreciéndoles dialogar y presentar "sus ideas respecto del actuar que debe tener la bancada socialista y la colectividad".

Tendencia en Facebook