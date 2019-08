Pelea entre Fidel Espinoza e Iván Moreira: "Qué triste que un Senador sea tan patético"

14:53 En una primera instancia Moreira indicó que el diputado se había retirado indignado de un evento por no haber sido nombrado, lo que este último negó diciéndole que viera las fotos, ante lo que el Senador volvió a atacar y le dijo "Te voy a ganar en las urnas y tu Papi @quinterosenador lo hará tb".

La política nunca ha estado excenta de peleas y conflictos, pero la facilidad y exposición que entrega Twitter permite que gran parte de la ciudadanía pueda ver en tiempo real los enfrentamientos, y hacerse una idea de como son sus representantes.

En ese sentido bastante han dado que hablar durante este fin de semana el senador Iván Moreira y el diputado Fidel Espinoza, quienes se enrevesaron en un altercado que ciertamente no deja bien parado el nombre de nuestros parlamentarios.

El primer golpe vino por parte del senador, quien escribió en su cuenta personal "Gran discurso unitario @GervoyAlcalde en Celebración del Dirigente Vecinal", para inmediatamente después pegarle al diputado señalando "Duro día @fideldiputado se retiró enojado después del discurso,debido a q no lo nombraron y no lo sentaron al lado de papi @quinterosenador pero nadie se enteró que estaba en evento con 1500 dirigentes".

La respuesta del diputado no fue menor, y le escribió a Moreira "Q triste q un Senador sea tan patético. Jamás me retiré del evento. Mientras ud cenaba yo saludaba a los dirigentes mesa x mesa. Vea las fotos. Su desesperación de ver q le queda tan poco, lo hace pelear día a dia hasta con los de su propio Gbo. No sea tan amargado.Sea feliz !!"

Pero el Senador no se quedó tranquilo y respondió con dos post más, en el primero señalando "Todos te abandonaron en el PS, alcalde @GervoyAlcalde en su cara le dijo que era nefasto en ceremonia Dia del Dirigente. Su papi @quinterosenador su rostro demostró lástima. Acojo sabio consejo de hombre de izq. no le de pelota a este personaje siniestro, no pierda el tiempo."

Y en el segundo insistiendo en lo de "siniestro" escribiendo en tono burlesco "Ja ja quién le puede creer al más destacado integrante de los Tres Chiflados. Como se sintió cuando el Alcalde le dijo directamente que ud era siniestro y no estaba invitado? porque no es diputado del distrito . Te voy a ganar en las urnas y tu Papi @quinterosenador lo hará tb."