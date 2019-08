Cubillos y acusación en su contra: "He cumplido cada una de las leyes al pie de la letra"

10:28 La ministra dijo que para que opere la medida "debe acreditarse no el tener diferencias políticas con un ministro, sino que incumplimiento de la ley"

La ministra de Educación, Marcela Cubillos, se refirió a la decisión de la bancada de diputados del PS, de impulsar una acusación constitucional en su contra.

Cubillos dijo que "es una facultad que tienen los diputados y está establecida en la Constitución. Para que opere debe acreditarse no el tener diferencias políticas con un ministro, sino que incumplimiento de la ley"

"Yo no sólo he cumplido cada una de las leyes al pie de la letra, sino que además he sido especialmente proactiva en velar porque la ley se cumpla, como ha sido por ejemplo en el caso de la implementación de la educación pública"., añadió Cubillos.

La ministra dijo que en esa materia "hemos desarrollado una completa auditoria y fiscalizacion efectivamente para velar, no solamente que la ley se cumpla, sino que cada recurso destinado a la educación pública llegue a donde tiene que llegar que es a los niños que ahí se educan".

Consultada por los dichos de la vocera Cecilia Pérez, quien planteó que el libelo busca ocultar problemas al interior del socialismo, y llamó al PS a aclarar vínculos entre sus militantes y el narcotráfico, la titular del Mineduc aseguró que "la ministra Cecilia Pérez no dijo nada diferente a lo que hayan dicho algunos dirigentes del Partido Socialista, cuando surgió el conflicto de las elecciones internas".