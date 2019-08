Diputado Ramírez (UDI) por acusación constitucional: “El borrador me dio pena (…) he visto pocas cosas más pencas en mi vida”

“No he visto a nadie hacerse cargo de nada respecto del tema del Partido Socialista. Te hago una pregunta ¿Crees que es suficiente anular una mesa, un par de mesas, 10 mesas, 50 mesas? Parte de la oposición se está equivocando al prestarle ropa al PS”, partió señalando esta mañana, en radio Universo, el diputado UDI Guillermo Ramírez sobre la situación del PS y el narcotráfico.

“Carlos Montes dice que sabe que hay narcos que le pasan plata a militantes de partidos políticos. (…) El doble estándar es algo que le va a terminar pasando la cuenta al PS” reclamó en Radio Universo. “Escarbar donde escarbar si queremos salvar a la política chilena”.

“La ministra es una ministra como me gustan a mí los ministros, combatiente, que dice lo que piensa y está ahí para empujar la agenda que legítimamente tenemos porque ganamos la elección presidencial” señaló.

Sobe los argumentos de la acusación constitucional, señaló que “no he oído a ningún un parlamentario del PS explicarme las razones jurídicas y de fondo que expliquen dónde se saltó la constitución la ministra Cubillos. El borrador famoso, y lo digo responsablemente como abogado, me dio pena. Perdón por la expresión pero he visto pocas cosas más pencas en mi vida”.

Apuntó que son sólo argumentos políticos. “Lo que quiero saber y que alguien me explique es cuál es la norma constitucional que la ministra Cubillos se saltó, que amerita una acusación constitucional”.

En esa línea, señaló que dentro del análisis que hay en la UDI es que no hay mérito y apuntó a uno de los puntos específicos que incluye el borrador sobre la tardanza. “Te voy a adelantar al tiro una cosa: todas las acusaciones que se hacen de supuestas demoras en la presentación de estas auditorías (sobre las irregularidades en los servicios locales de Educación) todas, todas, se hicieron dentro de plazo legal”.

Ramírez apuntó que “ni una de las acusaciones de estas demoras de que está fuera de plazo” son válidas. “El conocimiento de la ministra de esa denuncia fue ahora, y es fácilmente demostrablemente. Es fácil de demostrar porque cuando te llegan oficios, mails, te llegan con fechas” dijo en atención a que Cubillos sólo se habría enterado recientemente de estas situaciones.