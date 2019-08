Raúl Soto: “Hoy la DC y Fuad Chahín aparecen ante la opinión pública como un verdadero títere del gobierno de Sebastián Piñera”

Luego de que el ex diputado DC, Raúl Soto, hiciera oficial su renuncia al partido por aprobación tributario, Soto conversó con el programa de VíaX, "Stock Disponible", sobre lo sucedido.

El diputado expresó que “cuando Fuad Chahín se llena la boca diciendo que la DC es un partido dialogante, dialoga con la derecha, con los grupos económicos, con los grandes empresarios con los que se arrodilla para rebajarle la carga tributaria, pero no está dialogando lo suficiente ni con el resto de la oposición ni ha sido capaz de dialogar internamente con sus camaradas (…) ni con sus senadores que están claramente contrarios a las posiciones políticas que está tomando”.

Además, añadió que “Para mí no tiene importancia lo que diga hoy día Fuad Chahín, es una persona que políticamente no tiene mi respeto. Una persona que una y otra vez ha cruzado a la vereda del frente para llegar a acuerdos espurios con el Gobierno, entonces qué puedo esperar de una persona así. Además una persona que habla desde la emoción, desde la guata, porque también yo he sido uno de los parlamentarios más críticos en la interna respecto a su propia gestión”.

Finalmente, Soto sentenció que “cuando hablo de una DC que está siendo cogobierno con la derecha; una DC que está siendo el cuarto partido de Gobierno en la Cámara de Diputados; en el hemiciclo del Congreso en todas las tramitaciones; en todos los proyectos de ley de este Gobierno. O sea, ya no es sólo la UDI, RN y Evópoli, la Democracia Cristiana actúa hoy día en los hechos como un partido de Gobierno en la Cámara de Diputados”.