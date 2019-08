Swett y proyecto de las 40 horas: "Vemos con preocupación que no se quiera escuchar al sector real"

El presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Alfonso Swett, aseguró sentirse en "shock" sobre el anuncio de que el proyecto de las 40 horas se adelantó para el lunes 2 de septiembre.

En una entrevista con EmolTV, el líder empresarial aseguró que ven "con mucha preocupación que no se quiera escuchar al sector real".

Sobre el adelanto del proyecto, Swett aseguró que "nadie nos preguntó cómo esto nos afectaba". Además, el empresario aseguró que "nos cierran la puerta para decir 'nos da lo mismo lo que quieran hablar los trabajadores, con los empresarios, grandes y pequeños, no queremos escucharlos, no nos interesa su opinión, y nosotros el día lunes votamos'. Eso nos parece tremendamente grave, un país que no quiera dialogar, que no quiera escuchar, es profundamente dañino".

Swett sumó a sus criticas a las diputadas comunistas Camila Vallejo y Karol Cariola, afirmando que "salieron de la universidad llena de teorías y entraron al Congreso, nunca en sus vidas han trabajado en una empresa".

Además, aseguró que el artículo que añade a la jornada laboral la colación también es un punto de debate.

"El proyecto se inicia con el artículo 21 que dice básicamente 'elimínese el adverbio efectivamente', eso es muy complejo, y a nosotros nos parece incluso más complejo que las 40 horas, y esto nadie está hablando. Porque efectivamente la jornada se podría reducir...básicamente la hora de colación se incluye en la jornada, eso nos lleva de 40 a 35. Podemos terminar en 30 horas y eso es una brutalidad", explicó.