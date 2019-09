Duro golpe a J.A. Kast: reportaje revela uso de paraísos fiscales y patrimonio no declarado

Un reportaje de La Tercera publicado este domingo reveló aspectos polémicos relativos al financiamiento de José Antonio Kast, ex-candidato presidencial.

La investigación periodística sigue la participación de Kast en la empresa (holding) familiar, que comenzó como una empresa de cecinas para convertirse en un imperio inmobiliario.

Acorde a los registros del SII al 2017, tres inmobiliarias ligadas a este grupo en el que participa el ex candidato presidencial tenían 177 bienes raíces por todo Chile, con una avalúo fiscal total de 29 mil 329 millones de pesos.

La publicación revela que fue ese año cuando se constituyeron en Panamá -un paraíso fiscal-, las sociedades Foods & Merchandising, Austral inversiones S.A. y Latin American Real Estate Investment Co.

En relación a las escrituras de estas empresas ambos hermanos Kast "son los titulares de todas las acciones emitidas y en circulación con derecho a voz y a voto", bajo la fórmula de acciones al portador: quien tiene físicamente los títulos es el dueño.

Ya en el 2004 y 2007 los Kast hicieron una reorganización de todas las empresas en tres líneas de sociedades y pavimentaron el camino para el ingreso de esas tres panameñas.

Fue en septiembre de 2006 cuando José Antonio le encomendó a Christian, a través de un mandato general, "la gestión de todos sus negocios" y le otorgó 38 facultades de administración.

Según relata la investigación de La Tercera, en octubre de ese 2006 Christian viajó a Panamá y se reunió con dos abogados locales en juntas extraordinarias, esto con el objetivo de ampliar el ámbito de los negocios de las tres sociedades allí constituidas y aumentar el capital de esos tres vehículos de inversión a un total de 36,5 millones de dólares.

De esa manera, ese mes, Foods & Merchandising aumentó su capital a 21 millones de dólares; Austral Inversiones S.A. lo elevó a 1,5 millones y Latin American Real Estate Investment Co. a 14 millones, y antes de terminar el mes, adquirieron las S.A. que estaban en manos de los hermanos.

Todo ello se formalizó en enero de 2007 y, así, se transformaron en matrices de los restaurantes Bavaria en Chile, actividades agroindustriales y un voluminoso patrimonio inmobiliario en Chile y el exterior.

El conflicto de estos movimientos económicos reviste en las declaraciones de patrimonio que ha realizado el político, pues José Antonio Kast nunca consignó las sociedades panameñas en sus declaraciones de patrimonio durante sus 16 años como diputado, incluyendo la de 2017, como candidato presidencial.

Estas omisiones las realizó pese a que una nueva ley de 2016 obliga expresamente a declarar títulos en el extranjero.

El 9 de julio de 2014 había declarado tener, entre otras sociedades, el 10 por ciento de Empresa e Inversiones Bavaria Limitada, el 10 por ciento de Empresa e Inversiones Linderos Limitada y el 40 por ciento de Empresa e Inversiones San Miguel Limitada, todas cuales a esa fecha ya eran controladas por las firmas panameñas.

Al momento de ser interpelado por los investigadores de La Tercera, el ex candidato presidencial no quiso responder si controlaba esos porcentajes a través de las firmas constituidas en el país centroamericano.

Diversos documentos que revisaron los periodístas confirman que el diputado vendió sus participaciones minoritarias en siete sociedades chilenas a su sobrino Christian Kast Prett, hijo de su hermano mayor, por las que recaudó más de 770 millones de pesos, pero no hay registro del destino final de las acciones al portador que tenía en Panamá.

Durante la jornada, y tras el revuelo causado por la investigación, Kast decidió hacer uso de sus redes sociales para responder, en donde negó tener empresas en el extranjero "ni plata oculta", agregando que todo el patrimonio "ha sido declarado".

Agregó que "Soy el candidato que más han revisado y lo seguirán haciendo. Pero no van a encontrar nada, porque no hay nada que ocultar. Soy independiente gracias al esfuerzo de mi familia y personal. Tengo la libertad de no deberle nada a nadie. La política es mi única vocación", añadió.