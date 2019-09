Este domingo comenzó el sistema “free flow” en la Ruta 78

21:12 El sistema "free flow", o de "paso libre" no implicaría un aumento de las tarifas de los peajes para los usuarios, acorde a las autoridades.

El ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, dio inicio este domingo a la habilitación del sistema de telepeaje o “free flow” en la Ruta 78, que une las ciudades de Santiago con San Antonio.

El secretario de Estado señaló que “habíamos dicho que íbamos a tener free flow, paso libre, en las principales entradas y salidas de Santiago antes de fiestas patrias, y eso es lo que estamos completando hoy, como parte del plan Chile Sin Barreras”.

Además del nuevo telepeaje que comenzó este domingo -en las plazas de Melipilla I y en el peaje lateral Vespucio de la Ruta 78- se suman los peajes Lo Prado y Zapata de la Ruta 68, el peaje Angostura de la Ruta 5 Sur, el peaje Lampa de la Ruta 5 Norte y Acceso Nor Oriente.

En este contexto, Moreno agregó que “calculamos que en las horas punta, este sistema en esta ruta significa un ahorro del orden de 10 minutos para cada pasada. Así que es un buen regalo para Fiestas Patrias”.

Actualmente, el flujo mensual de toda la Ruta 78 es de 4 millones de vehículos. El ministro destacó que la implementación del sistema free flow no implica un aumento de las tarifas de los peajes para los usuarios.

Al mismo tiempo, explicó que “hay personas que no tienen TAG. Ellos pueden seguir operando con el sistema anterior, con las casetas de pago”.

“Las personas que no pagan porque no tienen el TAG y de todas maneras pasan por el pórtico de telepeaje, tienen la posibilidad durante 30 días de pagar a través de la página web de la autopista. Si después de 30 días que ha pasado no ha pagado, la multa será el doble” explicó.

En la misma línea, añadió que “si hay personas que después de no haber pagado y tiene multas impagas y vuelve a hacerlo, la tarifa va a ser cuatro veces. Lo que queremos es que la gente ocupe el método que le parece más cómodo, pero que todos colaboremos en financiar esta obra”.