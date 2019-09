Presidente de RN dijo que no cree que a Kast le ocurra lo mismo que a Laurence Golborne por denuncia de sociedades

El presidente y diputado de RN, Mario Desbordes, se refirió a la denuncia publicada por La Tercera contra José Antonio Kast,sobre la existencia de sociedades en Panamá, que no fueron consignadas en sus declaraciones de patrimonio en su época de parlamentario.



Sobre la similitud con lo ocurrido con el ex candidato y ex ministro Laurence Golborne, Desbordes dijo en entrevista con Cooperativa que "en este caso, no creo", sobre cómo dichas denuncias terminaron por enterrar las aspiraciones presidenciales del ex titular de Minería.

"Las declaraciones de patrimonio que hizo cuando fue candidato presidencial y fue mucho más allá que lo que establecía la ley (...) el artículo dice 'mire, tiene una sociedad que no declaró', pero reconoce el artículo que las empresas a las que controlaba esa sociedad sí están declaradas", aseguró Desbordes.