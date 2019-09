Kast dijo que no declaró sociedades en Panamá “porque no existen”

El ex diputado y ex candidato presidencial, José Antonio Kast, abordó en el matinal de Canal 13, la denuncia en su contra por sociedades en Panamá que no habrían sido consignadas en sus declaraciones de patrimonio.

Consultado al respecto, Kast dijo que no declaró sociedades en el extranjero “porque no existen y uno no puede declarar lo que no existe”.

“Ojalá que a todos los candidatos los hagan transparentar, sería bueno que al candidato que viene para acá todos los miércoles también le hagan una revisión como ésta” dijo Kast en alusión al alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, quien panelista habitual del espacio.

El ex diputado explicó que en Panamá hay tres sociedades que pertenecen a su hermano y que éstas controlan negocios en el exterior. Dijo que no es dueño ni parte de ellas y que “si fuera lo habría declarado”.