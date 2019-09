Desbordes por votación de 40 horas en el Senado: “Pasa de todas maneras”

“En el Congreso no sufro nada” partió diciendo el diputado y presidente de RN, Mario Desbordes, el día después de la agitada jornada en el Congreso por la votación del proyecto del PC para rebajar la jornada laboral a 40 horas. Luego vinieron duras críticas a su sector político, al gobierno y a los empresarios.

“¿Quiere que haga otra autocrítica? El Ejecutivo se equivocó hace dos semanas al escuchar a algunos de los partidos de Chile Vamos que le pidieron frenar el proyecto nuestro, y esto por presión también de algunos empresarios grandotes”, dijo en Radio Universo.

“Lo dije en el diario, esto un error, es una estrategia del avestruz (…) y escuché que me dijeron a lo menos, tonto. Y la semana pasada se declaran en shock, sorprendidos, anonadados porque se pone en votación el proyecto de las 40 horas, ¿en qué planeta están?”, siguió. “Si alguien aquí cree que los votos no están en el Senado, porque lo escuché ayer… por favor hable con los senadores. Yo hablo con los senadores de oposición, tengo varios amigos en el PS, el PPD y (me dicen) que van a votar a favor. Creo que pasa de todas maneras”.

Sobre la opción de ir al Tribunal Constitucional (TC) aseguró que corresponde y se mostró dispuesto a poner su firma. “Puede hacerse ahora, no detiene la tramitación, puede hacerse ahora el requerimiento por inconstitucionalidad”. “El TC podría fallar antes (de que termine la tramitación)… hasta allí llega el proyecto”.

“No recuerdo en la democracia reciente momentos donde se haya abusado de las mayorías circunstanciales de la manera en que se está haciendo ahora”, dijo. “Hay tres o cuatro proyectos que son abiertamente inconstitucionales que están avanzando en el Congreso (…) Hay un grupo que está contra la constitución”.

Frente al avance del proyecto en el Congreso, Desbordes apuntó directamente a la falta de preocupación por estos temas en el empresariado. “Yo hice una crítica que les molestó mucho a los grandes empresarios. No les debo nada y a mí me preocupan los Pymes, porque ustedes amigos grandes empresarios se las arreglan solos dicho sea de paso, les importa un rábano quien gobierne mientras les mantengan las cosas bien”.

Dijo que se refería a “las asociaciones de empresarios, son gente muy capaz, muy inteligente, etc. pero yo les pregunto por qué cuando la economía estaba bien no hablamos de este tema y no propusieron el tema”.

“¿Cuál es el argumento hoy día de estas grandes agrupaciones empresariales? La Economía está mal, se nos viene una crisis, la más grande desde el ‘98… tienen razón, pero ¿propusieron algo cuando las cosas estaban bien?”, agregó. “Segundo, los grandotes viven y bien por ellos, como si vivieran en el mejor barrio de Holanda y el trabajador dice bueno, si le va tan rebien para eso, para cambiar la lancha, para tener platita para departamentos en EEUU otro acá, bien, perfecto, ¿por qué no me suben a mí las lucas? Cuando vemos las utilidades de la banca, de las farmacias, de un montón de rubros, bien, me alegro tengan hartas utilidades pero ¿eso llega abajo? La pregunta que uno se hace. Hagámonos cargo de la frustración también y de la bronca, porque hay bronca”.

Desbordes recordó el libro de Luigi Zingales: “Qué dice Zingale en su libro, economista de Chicago: Los empresarios, los grandes empresarios están por los monopolios, por la integración vertical, por abuso de la posición dominante y un largo etc. Si siguen así el sistema se va a caer a pedazos porque ustedes lo mataron, no porque lo mató Lenin, no porque lo mató Marx (…) Lo mataron uds. los propios capitalistas”.

“No estoy contra los empresarios, pero me molesta su actitud hoy día de rasgar vestiduras en circunstancias que en 20 años no han dicho nada en este tema. ¿Cómo no se van a dar cuenta que hay malestar? Cómo no se van a dar cuenta los amigos de los bancos que estamos todos hasta más arriba de la coronilla con que si me clonan la tarjeta tengo que pagar yo si no tengo seguro (…) nunca el banco”. “¿Cómo van a haber tres cadenas de farmacias que se adueñaron del mercado?”.

“Muchos no han sido capaces o no han querido, o creen que la estrategia de la avestruz de meter la cabeza debajo de la tierra es la estrategia adecuada para olvidarnos de toda esta frustración y esta bronca y este malestar ciudadano que es real”, reclamó.

Aseguró que el proyecto 40 horas “es una de las válvulas de escape y pueden venir muchas”. “Me duele la miopía de mi propio sector de seguir la ortodoxia absoluta”.

“Yo tuve Pyme, digo que no legislemos mirando a Walmart porque tuve tiendas detrás de caja aquí en el Líder de Pajaritos con Alameda. Era una tienda de Kodak Express… Yo estaba en una tiendita que miraba la caja y veía cuando llegaba el señor de la Dirección del Trabajo a fiscalizarme a mí y pasaba de largo y no miraba lo que no pasaba adentro del Líder. Veía pasar al señor de SII que nos fiscalizaba a los pequeñitos pero para el frente ni miraba. Es más fácil apretar al chicoco”, dijo el timonel de RN.

Desbordes agregó que “yo pagaba mi patente en Estación Central o Maipú, el supermercado pagaba todo en Las Condes… mi preocupación es ese locatario chico”.