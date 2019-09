Gael Yeomans: “(A Melero) le da rabia porque somos mujeres, porque somos jóvenes, porque soy del FA (…) eso lo nubla”

“Una semana pesada. Es un debate bien complejo, hay posturas encontradas, yo también tengo mi postura política pero en la comisión uno trata de hacer velar el reglamento sino se dilata mucho, todos tienen derecho a decir su posición político, hay que preservar el equilibrio”, partió diciendo esta mañana Gael Yeomans, diputada de Convergencia Social (CS) y presidenta de la comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, al analizar lo ocurrido ésta a semana en dicha instancia, donde se aprobó el proyecto para reducir la jornada laboral a 40 horas.

Yeomans tuvo un rol protagónico al tener que llamar al orden a diputados de ambos lados en reiteradas ocasiones, debido a su cargo. “Las presidencias de comisión y todo el debate se guía por reglamento, son normas para guiar el debate, establecen sanción. Cuando llamo al orden es una primera sanción”, dijo en Radio Universo. “Lo que más me llamó la atención es que nunca había presenciado y consulté a otras diputadas si en otras comisiones se daba esta lógica bien violenta en la discusión, yo me imagino que quienes vieron la sesión era una discusión acalorada con interrupciones continuas, muchas veces no se podía escuchar bien quien hablaba y con una actitud arrogante, prepotente tratando de intimidar. Lo que me pasó fue de parte de diputados de la derecha, en particular Melero y Ramón Barros”.

Consultada sobre por qué usa el término intimidar, dijo que: “Es otro tono, tiene que ver que no es la primera ocasión, quiero aclararlo. Son varias sesiones donde se acumulan hechos, cuando discutimos pensiones el diputado Melero me señala que porque yo tuve una postura respecto a la constitucionalidad de una indicación, me cuestiona el hecho de haber estudiado Derecho, si es que realmente estudié Derecho o no. Ya hay posturas que van más allá del contenido, (es un) descredito personal, me dicen usted va a pasar a la historia por haber dirigido de esta manera el debate, hay una interpelación personal más que al contenido del debate en sí”.

“Eso es tratar de intimidar para poder dirigir el debate y dándole más lugar y crédito a lo que estaban tratando de hacer que era dilatar la discusión con el tema de los papelitos. El ministro también juega un rol en eso, igual y es lamentable porque los ministros tratan de no meterse tanto en el debate parlamentario (…) pero el ministerio debe representar al Gobierno, todo lo que se dio ahí fue vergonzoso, un espectáculo que no debe volver a suceder”, agregó.

La diputada del FA aseguró que “uno puede estar enrabiado, ofuscado y lo puede traducir dentro del debate. (…) hay mucha ansiedad en el Gobierno y de parlamentarios de derecha”. Dijo que los proyectos de ley que se han tramitado en la comisión son casi todos mensajes presidenciales, “partiendo por reforma a las pensiones, una reforma muy complicada, la tramitamos dos semanas porque el Ejecutivo pidió urgencia, urgencia y urgencia y ahora el proyecto de ley estuvo más de un mes en la comisión de Hacienda sin revisar. (…) Quieren ganarlas todas”.

Sobre las acciones que tomará ante la Comisión de Ética, apuntó a los diputados Barros y Melero: “En el caso de Barros tiene que ver con una falta de respeto que en sus palabras cometió contra la vocera de la Coordinadora 40 horas, no quiero ni repetirlo acá porque fue bien subido de tono el gesto, con decir solamente que hubo dos asesores que tuvieron que sacarlo porque estaba como casi tirándose encima corporalmente de esta chica, además de insultarla. Creo que eso no puede ser aceptado y vamos a ver el tema. Con respecto al diputado Melero tiene que ver con estas repeticiones de ataques personales, más que con debate político”.

La diputada apuntó a la diferencia generacional como fondo del debate: “(Influye) de todas formas. Cuando yo ingresé a la comisión del Trabajo éramos 3 mujeres y todo el resto eran hombre. De derecha no hay mujeres en la comisión de Trabajo y el diputado Melero se acerca y me recomienda un libro de la Reforma a las pensiones que tiene que ver con su visión política. Pudo haber sido en un buen tono, pero uno puede leer lo que hay detrás: es porque soy joven porque recién vengo ingresando al Congreso que intenta decir que hay que usar experiencia. El siempre habla de su ‘experiencia’ en el Congreso para decir argumentos, entonces de alguna manera nos desvalida, obviamente le da rabia porquesomos mujeres, porque somos jóvenes, porque soy del Frente Amplio le genera rabia en particular y eso los nubla a la hora de debatir. A mí la gente me eligió por lo mismo, represento a ciertas personas que decidieron tener un visión distinta, nueva dentro del Congreso”.

Sobre el impacto del proyecto en el empleo, Yeomans dijo que “el Gobierno nos ha dado la razón en eso porque su informe de la Dipres, lo que señala es que el gasto presupuestario inclusive tiene que ver con este aumento de empleo, en el caso por ejemplo del Estado, porque se deberían contratar horas extras. Y además en el caso de los privados, dice el informe de la Dipres, porque se generan nuevos empleos se va a disminuir el impuesto que van a pagar los privados porque tienen nuevos trabajadores, entonces eso disminuye su base imponible. Nos están dando la razón en el punto porque se van a aumentar los empleos, se va a disminuir el presupuesto que pueda tener el Estado, ese es el argumento de fondo. En el caso del gobierno uno no puede sostener A y B cuando los argumentos son contradictorios, entonces hay que decidir cuál es la posición”.

Sobre la consulta de si es el momento para impulsar un proyecto de estas características ante la actual coyuntura económica respondió : “¿Por qué antes no fue el momento? cuando teníamos una mejor situación económica en el país. ¿Por qué los empresarios nunca han puesto estos temas de debate, sobre el bienestar de los trabajadores que también implica repercusiones sobre su propia productividad? Y esto es destacable porque no solamente lo he dicho yo, lo dijo el diputado Mario Desbordes y tenemos posiciones distintas”.

“Uno lo que le pide a los grandes empresarios es que cuando reciben muchas utilidades por parte del país… se han llenado los bolsillos esa es la verdad y los trabajadores no han tenido un aumento sustantivo de los salarios, tampoco se vio reducida sus jornada en ésa época. Entonces ¿cuándo es el momento? Las crisis las tenemos que sortear las y los trabajadores que son las mayorías del país”.

Sobre los pasos que vienen, explicó que la próxima semana van a juntarse con el Presidente de la Cámara sobre los plazos. “Hay una presión tremenda del gobierno para que no son ponga en tabla y aquí tenemos un debate que es la independencia del Poder Legislativo, (…) no nos convirtamos en un buzón simplemente. (…) Esperaría que este año pudiéramos despacharlo al Senado”. “(Allí) puede pasar y hay que ver si tenemos unidad hasta la final, (…) hay una posición mayoritaria porque se reduzca la jornada laboral”.