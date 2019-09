Gerente general de la COP25 aseguró que ciertas críticas empresariales "son voces aisladas"

El gerente general de la COP25, Cristián Varela, se refirió a las críticas del abogado y consejo de la SOFOFA, Fernando Barros, por el apoyo que le han dado los gremios empresariales al evento sobre la crisis climática.

En una conversación con EmolTV, Varela expresó que "aquí cada uno es libre de dar sus opiniones y son todas valederas, lo que yo puedo decir desde nuestro lado es que nosotros hemos estado reunido constantemente con el mundo empresarial en este año y el apoyo es transversal".

"sea el compromiso con la causa de la acción climática, la importancia de la acción que tiene que ejercer el sector privado es algo que todos reconocen, la evidencia científica es abrumadora, siempre hay algunos científicos que se manifiesten en contra, tememos algunos empresarios y es algo que va a ocurrir de aquí hacia adelante y tenemos que estar preparado para eso, pero estamos muy tranquilo porque es abrumador el apoyo que recibe esta causa en el mundo privado", agregó.

Adempas dijo que "aquí el compromiso y las iniciativas que uno ve en el sector privado, concretas, son enormes, uno se reúne con distintas empresas, con distintos gremios, con distintos actores y la gran mayoría esta tomando acciones concretas y activas y eso es la evidencia y es lo más real que hay".

Finalmente, habló sobre las donaciones de las empresas, donde aseveró que en general están todos muy comprometidos, eso no quiere decir que todos hayan donado, porque aquí empezamos este ejercicio en marzo abril, con un ejercicio cerrado y en que la economía no estaba creciendo todo lo que se esperaba, entonces el proceso en la toma de decisión no ha sido todo lo rápido que a nosotros nos hubiese gustado".