Karla Rubilar por paquete sospechoso enviado a su casa: "No me amedrentan"

La intendenta de la Región Metropolitana, Karla Rubilar, recibió un paquete sospechoso en su casa la noche de este martes, mientras se encontraba monitoreando la jornada de conmemoración del 11 de septiembre.

La autoridad aseguró que "es cierto que uno pudiese interpretar esto como una amenaza. Cuando se realizan estas acciones, uno no tiene conocimiento de quién lo quiere dañar a uno o a mi familia".

Además, Rubilar expresó que "no me amedrentan. Si intentaron generar miedo, no lo van a lograr. Voy a seguir trabajando con la misma fuerza y convicción. Me dan más fuerza para seguir trabajando para que los santiaguinos puedan vivir en paz".

Por otro lado, también detalló que en el momento en el que se encontró el paquete sus hijos no estaban en casa, mientras que ella estaba en terreno por el 11 de septiembre.

También señaló que tanto Labocar como el OS9 de Carabineros están trabajando para identificar a las personas que llevaron este paquete hasta su domicilio.

Finalmente, manifestó que la "intención es que podamos encontrar a los responsables"