Bachelet: "No quiero ser candidata y no voy a ser candidata"

No pudo ser más enfática. La ex Presidenta Michelle Bachelet señaló la noche de este sábado en entrevista con TVN que no hay ningún argumento que pueda convencerla de postular nuevamente a La Moneda.

Quien actualmente se desempeña como alta comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas descartó de plano una posible tercera postulación a La Moneda, afirmando que: "No, no habría ningún argumento que me permitiera convencerme. Ni uno. Todos mis argumentos me dicen claramente: no. No vas a ser candidata".

En esa línea la ex Presidenta profundizó y fue más tajante aún, indicando que "yo no ando buscando ser candidata, no quiero ser candidata y no voy a ser candidata".

Consultada sobre otro aspecto que ha generado noticia, el ataque de Jair Bolsonaro, quien justificara recientemente el asesinato y tortura sufrida por el padre de la ex mandataria a manos de agentes de la dictadura de Agusto Pinochet, señaló que "me da pena por Brasil".