Cámara Nacional de Comercio reitera críticas por jornada laboral: “El gobierno ha dado palos de ciego”

Ayer Manuel Melero, presidente del organismo, señaló que el “gobierno en este tema de las 40 horas no ha actuado bien. Empezamos de una manera, salió ese otro proyecto de las 41 horas, creo que ha dado pasos en falso, equivocados. Ud. me pregunta si nos sentimos comprendidos en esto. Claro que no poh”.

Con “suspiro de pesar” se refirió esta mañana el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Manuel Melero, a la forma en que el Gobierno ha llevado adelante el debate por la reducción de la jornada laboral.

Consultado si su gremio se ha sentido escuchado por el Ejecutivo, respondió así: “Depende… es casi un suspiro de pesar porque el gobierno en este tema de las 40 horas no ha actuado bien. Empezamos de una manera, salió ese otro proyecto de las 41 horas, creo que ha dado pasos en falso, equivocados. Ud. me pregunta si nos sentimos comprendidos en esto. Claro que no poh. Por eso mismo es que hemos creado esta instancia propia entre los trabajadores, la academia, el mundo Pyme y los empresarios de las ramas de la producción y el comercio, para tratar de hacer propuestas que sean distintas”, dijo en Radio Universo.

“Recordemos lo que fue el proyecto de modernización laboral del gobierno, después el proyecto de las 41 horas. El gobierno ha dado palos de ciego en esta materia, ha titubeado, te digo con toda humildad que se ha equivocado y nosotros queremos ayudar, no sólo al Gobierno, sino que al Parlamento”, agregó Melero en momentos donde La Moneda enfrenta diversas críticas por la conducción política, incluso desde el oficialismo. ¿Lo más criticado? El anuncio de una indicación gubernamental para reducir la jornada a 41 horas que hasta el día de hoy sigue sin ser despachada al Congreso.

“Finalmente como país, en materia laboral que es tan importante, sobre todo para el sector comercio (es necesario) que hagamos las cosas bien, porque estamos en un momento difícil de reconversión laboral, de pérdida de empleo y que se requiere capacitación, adaptabilidad y flexibilidad laboral”, dijo Melero. “Miremos el tema de la jornada. Nosotros no estamos por decir mire 45 horas cambio y fuera no están los tiempos… no estamos en esa posición”.

Al comentar los dichos de Nicolás Ibáñez, quien aseguró que ningún gobierno se la ha jugado por los empresarios, Melero tomó distancia de esa afirmación: “Nosotros no la compartimos. Aunque el gobierno se equivoque porque se puede equivocar, todos somos humanos. En esto de las 41 o 40 horas se equivocó pero hay muchas otras cosas en que aspiramos a seguir conversando, interactuando con el gobierno (…) de manera constructiva”. “Yo no puedo adscribirme a una palabra, a un juicio como e l de Nicolás Ibáñez que dice ‘los gobiernos no escuchan a los empresarios’. Somos un organismo empresarial que sí es muy escuchado por el Gobierno. Esta cámara tiene 161 años de existencia, hemos trabajado con todos los gobiernos”.

Consultado por lo planteado por las diputadas que impulsan el proyecto 40 horas que han señalado que su hermano diputado (Patricio Melero) debiera inhabilitarse en la votación del proyecto, Manuel Melero dijo que “ese es un tema bien delicado que tendrá que ver. Yo no puedo decir lo que tiene que hacer mi hermano, ese es un tema de los parlamentarios. Yo creo –desde fuera- que no hay ninguna inhabilidad. Yo soy presidente de un gremio, del comercio, no es una empresa, no tengo un interés específico, es un tema general y él es un parlamentario integrante de la comisión (de Trabajo) si es por eso entonces la gente de la CUT también podrían inhabilitarse, los diputados del PC”.

“Es una decisión que tendrá que tomar él, no soy quien para decirle si corresponde o no, yo creo que no, pero entrar al área chica tendrá que verlo él”. “En algunas votaciones en el pasado él se inhabilitó cuando había un tema específico, creo que en el tema de los estacionamientos, hubo un momento en un tema muy coyuntural, específico. Pero este es un tema muy general, de política laboral, de política pública”, puntualizó. “Si es por eso tendría que estar inhabilitándose todo el tiempo el diputado Melero por temas que digan relación con toda la actividad económica, tendría que irse a la comisión de Agricultura para no encontrarse con su hermano en el comercio. Creo que es un poco exagerado”. “En este tema, por ser general, creo que no hay conflicto de interés. Pero bueno, que lo decida él”.