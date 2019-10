Felipe Salaberry ratificó su renuncia y se enfocará en demostrar su inocencia

El ex subsecretario de Desarrollo Regional, Felipe Salaberry, ratificó que dio "un paso al costado" y puso su cargo a la orden, luego de que se conociera un reportaje donde se conocen las impugnaciones en un parte donde se constatan infracciones de tránsito.

Felipe Salaberry manifestó que "conocidos los hechos que se me imputan, inmediatamente puse mi cargo a disposición del Presidente de la República, hecho que le reiteré hoy, en reunión con él. Por valoración y convicción del gran trabajo que está llevando a cabo nuestro Gobierno, le he pedido que acepte mi paso al costado, para poder enfocarme en la defensa de los hechos por todos conocidos y así no empañar su exitosa labor".

Además, agradeció su nombramiendo en el cargo y el "respaldo expresado hacia mi gestión". Asimismo, insistió en que ha sido víctima de acusaciones en su contra e indicó que se dedicará a su defensa.

"Una vez demostrada mi inocencia, estaré a disposición del Presidente de la República donde él estime necesaria mi colaboración para continuar con el éxito de nuestro Gobierno", finalizó.