Blumel tras fracaso de acusación contra Cubillos: “Se hizo justicia”

“Uno se pone contento porque lo más importante es que se hizo justicia. Era una acusación que fue acumulando voces transversales de que no había mérito. En las diferencias políticas no corresponde que se procesen a través de instrumentos tan delicados como la acusación constitucional, eso es lo primero. Y lo segundo, es que es un triunfo de la buena política, de la deliberación, de los argumentos, de la moderación de la prudencia y no de la crispación y de la barra brava. Y eso le hace bien a Chile”. Con estas palabras el ministro Secretario General de la Presidencia, Gonzalo Blumel, celebró esta mañana lo ocurrido ayer en el Congreso. “En la Cámara de Diputados se impuso una mayoría de sensatez y cordura donde se rechazó una acusación que siempre dijimos que no tenía fundamentos, eso fue lo que ratificó la Cámara de Diputados”.

En entrevista con Radio Universo señaló que “lo primero que hay que recordar es que nosotros tenemos minoría en ambas cámaras, entonces cada vez que partimos la discusión de un proyecto o enfrentamos una acusación como ésta siempre partimos abajo y tenemos que desplegarnos, conversar, dar argumentos para que las posiciones que el gobierno está impulsando, que son parte de nuestro programa, puedan finalmente avanzar y ese es un trabajo permanente y sistemático”.

“Obviamente es un trabajo en equipo donde participa todo el gobierno, lo ministros y los subsecretarios, y finalmente lo que fue una muy buena defensa, el abogado hizo un gran trabajo, creo que los argumentos fueron persuasivos y finalmente parlamentarios de oposición que yo reivindico el valor, el coraje de enfrentarse a una mayoría que muchas veces actúa en forma no muy racional. Lograron sumarse a este rechazo que a todas luces era plenamente justificado porque no había ningún mérito ni fundamento”, agregó.

“Miren el debate al final, de qué estábamos discutiendo, de si se envió o no un correo, cosa que además fue validada por la Contraloría y el Consejo por la Transparencia; de los twitts que se pusieron eventualmente, yo creo que evidentemente eso a la gente no le hace sentido, es más, creo que a la gente nos quiere ver discutiendo lo que realmente importa como la reforma a las pensiones que es lo más importante y esperamos que sea el foco central de la Cámara de Diputados”, dijo sobre el ambiente en el Congreso.

Blumel centró el discurso en leyes como la reforma al Sename, sala cuna universal y presupuesto. “Esos son los temas que la gente nos está pidiendo a gritos que nos pongamos de acuerdo y que avancemos“. “Desde el primer día optamos por un camino que era generar acuerdos e instancias de colaboración más que crispación, confrontación, es normal que en política se produzcan conflictos (…) pero no hay que quedarse atrapado en eso porque el tono general es construir acuerdos”.

“Hemos construido acuerdos amplios en pensiones, en reforma tributaria y esperamos que eso sea lo que mande porque la gente lo que nos pide a gritos es que tengamos la capacidad de ponernos de acuerdo. Hay mucho cansancio en la ciudadanía con esta política del conflicto permanente y la confrontación”, dijo.

Los 4 proyectos

“Hay cuatro proyectos que nosotros creemos que son claves y esenciales que el Congreso los pueda despachar: Reforma Previsional, la meta, lo que nos pidió el Presidente es que a partir de enero empiecen a subir las pensiones, por lo tanto tenemos que aprobarlo este año; la Reforma Tributaria que lleva más de un año y que yo creo se ha discutido suficiente y está en el Senado en segundo trámite; y dos proyectos centrales para nosotros: la ley de migración que está terminando su tramitación en el Senado y la reforma a la infancia y en particular la Reforma al Sename y sala cuna universal, yo creo que no tenemos derecho a postergar más esos debates”, dijo sobre las prioridades para la recta final del año legislativo.

Consultado por el avance del proyecto 40 horas, Blumel señaló que “la gente se confunde entre tanto eslogan, nosotros tenemos un proyecto propio de modernización laboral que se hace cargo de reducir la jornada de trabajo, nosotros como objetivo central del programa, lo ha dicho el Presidente y está en el programa, es tener jornadas más flexibles y que permitan compatibilizar el trabajo y la vida familiar”. “En Chile se trabaja mucho y hay poca productividad y esa ecuación la queremos mejorar, ese proyecto está en el Senado, nosotros vamos a complementarla con una indicación para efectivamente avanzar con una reducción gradual y además que sea responsable en el tema de la jornada, pero hoy tenemos en esa comisión (del Senado) el proyecto de sala cuna universal y la reforma previsional. Nos interesa primero avanzar con esos proyectos de primerísima prioridad, estamos trabajando con esa indicación que se hace cargo del tema, pero primero debemos hacernos cargo de las pensiones, de la sala cuna universal y a partir de eso estamos afinando los estudios e informes técnicos”.

El ministro dijo que hay que hacer una “diferencia de la otra moción (“40 horas”) que no tiene ningún fundamento, antecedentes técnicos o estudios que es bastante poco responsable, nosotros lo queremos hacer bien y eso será cuando despachemos los dos proyectos centrales de nuestra agenda social que son las pensiones y la sala cuna universal”.

Sobre el avance del proyecto en la Cámara, que se vota a fin de mes, señaló que “el parlamento es autónomo, tiene facultad para discutir proyectos cuando estimen conveniente. Insisto en un punto: ese es un proyecto que a todas luces no es constitucional, excede facultades de parlamentarios. Esperemos que prime la sensatez, está en el primer trámite y esperamos que en el debate tal como en la acusación constitucional, prime la sensatez y sentido común”.

Lealtades

Sobre el fuego amigo al interior de CHV, Blumel dijo que “yo creo que en esto hay que ser justos, hay dificultades pero seamos justos con Chile Vamos, yo quiero defender y valorar el rol de la coalición. Ha sido súper leal, ha estado siempre en los proyectos, ha estado siempre al pie del cañón, mira ayer en la acusación los 72 parlamentarios estuvieron ahí siempre apoyando, defendiendo con fuerza y fueron fundamentales para que la acusación se rechazara y en todos nuestros proyectos la coalición siempre ha estado firme, cohesionada, a diferencia de lo que pasaba en legislatura anterior donde la Reforma Previsional de Bachelet fue rechazada con votos de su propia coalición”.

“Siempre lo digo cuando converso con nuestros parlamentarios, con jefes de bancada, presidentes de partido: yo les agradezco y reconozco el rol, tienen derecho a disentir a hacer sus puntos, pero siempre con lealtad como lo han hecho hasta ahora, porque en definitiva en momentos cruciales, cuando se necesita actuar con la máxima cohesión y unidad, nuestra coalición siempre ha estado bien, siempre ha estado cohesionada y yo como ministro de la Segpres lo agradezco muchísimo”.

Sobre los episodios donde parlamentarios oficialistas se han distanciado de la postura de La Moneda como el debate por 40 horas, Blumel respondió: “Esto no es un regimiento son políticos adultos profesionales, con su mirada, visión es una coalición diversa que tiene cuatro partidos que es como la sociedad chilena que es más heterogénea, diversa, pero a la hora que importa, la coalición siempre está cohesionada y unida”.