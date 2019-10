Natalia Compagnon: "Creo que no expuse a la Presidenta"

01:08 En entrevista con TVN, la nuera de la exmandataria apuntó contra Rodrigo Peñailillo a quien acusó de no ser leal con el gobierno de Bachelet. Dijo que su relación con la expresidenta es como la de "cualquier persona con su suegra" y planteó que "no me siento corrupta, pero menos sería traidora".