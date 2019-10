Revelan regalo de Margaret Thatcher a Pinochet durante su detención en Londres

La tercera parte de una biografía de la exprimera ministra británica, Margaret Thatcher, reveló los regalos que le realizó al dictador Augusto Pinochet, mientras este permaneció detenido en Londres en 1999, por su responsabilidad en crímenes de lesa humanidad, a petición del juez español Baltazar Garzón.

Según el diario The Guardian, el libro Margaret Thatcher Herself Alone: The Authorized Biography, del periodista Charles Moore, asegura que la exmandataria británica le envió un fino whisky escocés a Pinochet.

De acuerdo con el autor del libro, Thatcher sentía una gran deuda por las acciones secretas de Pinochet a favor de los ingleses en la Guerra de las Malvinas.

La publicación sostiene además que en una reunión del Partido Conservador, Thatcher dijo en 1999 que “no sé cuando o cómo terminará esta tragedia”, en alusión a la detención de Pinochet y agregó que “pelearemos todo lo que se necesite para ver al senador Pinochet (en la época el dictador ejercía como senador) regresar de manera segura a su país. El pueblo británico aún cree en la lealtad a sus amigos”.