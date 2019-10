Landerretche criticó “porno soft” de Cathy Barriga y llamó a los políticos faranduleros a “no abandonar los contenidos”

13:38 El precandidato Oscar Landerretche hizo una ácida crítica al momento actual de la política. “Creo que los chilenos pronto se van a empezaran a aburrir de la idea de que el rol de los políticos es entretenerlos, yo nunca he creído eso””.

“Cuando estamos en una política que juguetea con las lógicas de la industria del espectáculo, cuando tenemos una alcaldesa que hace fotos como porno soft para su campaña, de repente algunos políticos sienten que ese es el camino y puede serlo. En mi caso nunca va a ser, yo soy un profesor de la Universidad de Chile, fome digamos, pero puede ser que ese sea el camino… lo que yo llamaría a los políticos que se meten en ese camino que juguetea con la farándula (es que) ojalá no abandonen los contenidos”. Con estas palabras, el ex jefe de Codelco, escritor y precandidato presidencial Oscar Landerretche, irrumpió en el debate político por los mejores candidatos para gobernador de la Región Metropolitana y la irrupción del ex ministro Francisco Vidal en la escena.

“Son más que Vidal y (Joaquín) Lavín” dijo sobre los candidatos que usualmente aparecen en los medios en espacios como los matinales y reiteró su llamado a que “ojalá no abandonen los contenidos”. “Creo que los chilenos pronto se van a empezaran a aburrir de la idea de que el rol de los políticos es entretenerlos, yo nunca he creído eso”, apuntó en Radio Universo.

“Vidal es una persona con contenido pero la presión hacia él y hacia otros políticos es a entretener. Uno de los problemas que tiene mi candidatura, entre muchos otros, es que jamás yo voy a hacer eso, voy a ser fome”, señaló sobre el estilo que tendrá su campaña.

Respecto de la rearticulación de la izquierda, Landerretche señaló que “la coalición de personas que se tiene que agrupar para modernizar este país, de relanzar una estrategia de desarrollo que haga coherente que este país progrese en términos económicos, en términos de sustentabilidad, de equidad, de justicia, esa coalición requiere muchas voces. De una cosa bastante distinta de la Concertación y la Nueva Mayoría. Las voces que se han manifestado en el mundo del FA son muy importantes”.

“Desde mi punto de vista el tronco socialdemócrata desde el PS al PPD, la DC es clave. En el mundo actual súper capitalista, súper liberal, creo que el mejor gobierno siempre es socialdemócrata” dijo, agregando que es importante incluir las distintas miradas del FA, de los liberales. “Hay una nueva transversalidad que está recién empezando a construirse, hay que tener paciencia, hay que ir despacito”.