Maite Orsini: "No tengo antecedentes que algún diputado o diputada en particular tenga vínculos con el narcotráfico"

Luego de que señaló en el matinal de TVN "Muy Buenos Días", que "hay parlamentarios que tienen vínculos con el narcotráfico", la diputada Maite Orsini (RD), aclaró sus dichos, luego de la sesión de la comisión mixta de presupuesto.

La parlamentaria, dijo que, considera que así como el narcotráfico está "golpeando las puertas" en ciudades y familias chilenas, "la institución como es la Cámara de Diputados eventualmente, probablemente, en mi opinión, podría estar también siendo permeada por el narcotráfico. Sabemos que los narcos están tocando las puertas".

Orsini, sin embargo, dijo que "no tengo antecedentes que algún diputado o diputada en particular tenga vínculos con el narcotráfico, lo que tengo al igual que todos ustedes es información de que los narcotraficantes están entrando en las instituciones en la que confiábamos profundamente".

"Me parece responsable con el Congreso y con Chile, poner las alertas desde ya, y decir, si todas nuestras instituciones o muchas de ellas están siendo permeadas y la Cámara todavía no ha tenido un caso de conocimiento público (...) pongámonos el parche antes de la herida, y desde ya ocupémonos por generar legislaciones que vayan en orden a transparentar los recursos que tienen los parlamentarios no solamente durante las campañas políticas, sino que también durante el ejercicio de sus funciones", añadió.