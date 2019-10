Piñera hizo un llamado a los chilenos a definirse entre “delincuencia o democracia”

El Presidente de la República Sebastián Piñera se expresó tras el comité político de emergencia que se realizó en medio de las protestas iniciadas por el alza en el precio del metro en Santiago, pero que han alcanzado a diversas ciudades a lo largo del país durante esta jornada.

En la ocasión señaló que el gobierno ya estaría trabajando en un plan para “aliviar” el impacto que el alza precio del pasaje del transporte público para “los sectores más vulnerables” y la clase media.

En ese sentido indicó que “Los responsables, los violentos, los delincuentes que han causado todo este daño, van a pagar por sus culpas y por eso hemos invocado la Ley de Seguridad del Estado” y agregó que “hoy día es tiempo de definiciones. Aquí todos los chilenos tenemos que definir de qué lado estamos: del lado de la violencia, de la delincuencia, del vandalismo, o del lado de la democracia, la paz, el orden público de los ciudadanos”.

El Presidente señaló también que “hay fuerzas políticas que no tienen esa definición: apoyando en cierta forma el vandalismo, o por otra parte no haciéndose responsable de las consecuencias” para finalizar afirmando que “Este no es tema de ideología política: por un lado están los vándalos y por otro lado la inmensa mayoría de los chilenos que queremos vivir en paz”.