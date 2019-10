Oposición en pleno rechaza reunirse con Piñera "mientras no se levante el estado de emergencia"

16:40 Desde la DC hasta el Frente Amplio manifestaron su posición de no comenzar con el diálogo con el Gobierno mientras "mientras se mantenga a los militares en las calles y no se rebaje la tarifa" del transporte público.

En un proceso que no deja de crecer respecto a las manifestaciones y protestas, no solo en la capital sino que a lo largo del país, la oposición ha marcado de forma transversal su parecer, fijando un piso mínimo para el diálogo con el Gobierno.

En ese sentido le han exigido al Gobierno del Presidente Sebastián Piñera que retroceda en su decisión de sacar a los militares a la calle a través del establecimiento de un estado de emergencia, así como que se comprometa a una reducción concreta del pasaje del transporte.

Por lo mismo el Presidente Piñera, de momento, solo se ha reunido con sus ministros y personeros del sector oficialista, pese a su llamado a colaborar entre todo el espectro político nacional.

En esa línea la diputada y presidenta de Convergencia Social, Gael Yeomans señaló que "El Presidente está invitando a los parlamentarios a reunirse a La Moneda", pero "Como Frente Amplio, hemos decidido no acudir a ningún llamado mientras se mantenga a los militares en las calles y no se rebaje la tarifa. Que asuman sus responsabilidades", agregó.

En tanto Maite Orsini, diputada de Revolución Democrática, indicó que "Nos importa promover el diálogo y resolver desde la democracia, y no desde la suspensión de ella", dijo. "Le hemos dicho que asistiremos solo cuando retire a los militares de la calle".

Por su parte la diputada comunista Karol Cariola dio a conocer que el PC no sostendrá reuniones con el Gobierno "mientras no se levante el Estado de Emergencia". Y señaló que "¡No dialogaremos con el Presidente mientras tenga a los militares en las calles!".

Igualmente el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue afirmó que "No me reuniré con nadie mientras no se derogue el estado de excepción".

A esta postura se han sumado la DC y diversos jefes comunales, parlamentarios y referentes de toda la oposición.