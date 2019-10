Intendenta Rubilar: “La ciudad mañana no va a volver a la normalidad”

La intendenta metropolitana, Karla Rubilar, anunció esta tarde que “la ciudad mañana no va a volver a la normalidad” debido a los desmanes que se han producido en las instalaciones del transporte público, sin embargo informó que están trabajando en un plan de contingencia.

La funcionaria pública llamó a los empleadores a empatizar y a entender "que necesitamos estar unidos, ya que muchos trabajadores no podrán llegar a tiempo, pero no es porque no quieran, es porque no pueden”.

Rubilar también comentó que “no es el momento de hablar de elecciones, ni de política partidista (…) hoy es tiempo de diálogo (…) No vamos a dejar abandonada a nuestra gente”.

La representante de gobierno además hizo un llamado a la oposición y a todos los partidos políticos a sumarse y ayudar “porque la frustración de la gente viene hace muchos años y todos somos responsables”.