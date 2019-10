Desbordes se abre a la solidaridad en sistema de pensiones: “Quizá vamos a tener que ceder en eso y plantearnos que haya un sistema mixto”

“Hay que ver si se modifican prioridades. No sé, (ver si) dejamos de hacer embalses versus otras cosas, qué es lo que apura más… Pero no es que uno no conozca las realidades, yo vengo transmitiendo desde hace rato que hay molestia, que hay bronca y la clase política no estamos desconectados del mundo, no venimos cayendo de marte”, dijo esta mañana el presidente de RN, Mario Desbordes, sobre el actual momento que vive el país y los desafíos para la clase política, tras el llamado del Presidente Sebastián Piñera a llegar a acuerdos.

“Cuando planteamos que estamos todos enajenados del mundo ¿qué es lo que nos queda? Algún populista, algún señor que va a venir del lado que sea… populismos hay para los dos lados y bien duros, que van a terminar prometiéndole a la gente el oro y el moro, y por Dios que es terrible lo que pasa con los países cuando asume gente así”, dijo en Radio Universo.

“Hay muchas cosas que se pudieron hacer más rápido, otras que se pudieron hacer y no se han hecho porque muchas veces se ha dicho ‘no alcanza’, ‘lo tiene que hacer el próximo gobierno’ y muchas veces porque no hemos sido capaces de ponernos de acuerdo. La reforma previsional hay una parte muy importante que no se ha podido sacar adelante porque no estaban los votos, que es el aumento, una inyección de 3 mil millones de dólares al pilar solidario. ¿Qué pasa con la otra parte? Probablemente nosotros tendremos que ceder y traspasar lo que eran algunas líneas rojas y donde nosotros decíamos mire, no me parece por una cuestión de puntos de vista político, (de) me quiero quedar sólo con la capitalización individual, sólo con el sistema como estamos, corrigiendo, mejorando, pero ahora es momento de que nuestro sector y el otro también estemos dispuestos a pasar algunas barreras que habíamos puesto nosotros mismos. Es el momento de ponerse de acuerdo”, dijo.

“Me criticaron en mi sector por haber dicho en otra entrevista que había que poner atención a las molestias, en todos estos abusos públicos y privados que terminan generando una bronca que en cualquier minuto va explotar”, agregó. “A veces somos muy estrictos en mi sector, demasiado estrictos en esto de las reglas del superávit estructural, del déficit mínimo y quizás a nuestros guardianes de la billetera les vamos a tener que hacer presente que no sacamos nada con entregarle la billetera fiscal ordenadita a algún populista”.

“He querido evitar dar ejemplos antes de la reunión con el Presidente (convocada para hoy) porque terminamos pauteando”, dijo inicialmente y luego mencionó temas como la condonación de intereses y multas a las pymes o la rebaja en las contribuciones para los adultos mayores.

“Hay que hacer un esfuerzo fiscal ni tan grande como para avanzar y en el caso de las pensiones, bueno, la oposición que está dispuesta a conversar ha planteado en algún minuto una mezcla entre el sistema de capitalización individual con algún grado de solidaridad, incorporando un pilar más solidario y nosotros habíamos dicho ‘no’ porque eso era como volver en alguna medida al sistema de reparto, bueno quizá vamos a tener que ceder en eso y plantearnos que haya un sistema mixto porque ese sistema pequeño de reparto, por lo menos en el corto plazo, va mejorando las pensiones de los que están hoy día pensionados”, agregó.

“Me está haciendo hablar de más porque la idea era conversar con el gobierno, pero probablemente uno de esos puntos tendrá que ir a un seguro de longevidad o a un fondo solidario intergeneracional, en donde esa plata que aporta usted, yo, un punto de eso vaya para los que ya están jubilados y les mejore las pensiones. El problema es que ese pozo se va disminuyendo porque vamos a ser siempre más los que vamos a sacar platita de los que ponen”, advirtió.

Marcando un claro giro en la postura oficialista, Desbordes agregó: “A eso habíamos dicho que no derechamente porque siempre hemos dicho que ese 4% tenía que ser exclusivamente para el trabajador que es el dueño, pero bueno yo creo que hay que abrirse a más solidaridad y cruzar una barrera que nosotros habíamos puesto como sector de la que yo no soy tan fanático, yo no soy un ortodoxo de ciertos criterios técnico-político o de cierta escuela económica y por lo tanto yo soy más flexible. Yo espero que mi sector también lo esté”.

“Era un área ultra sensible, ultra importante y hacíamos gestos muy grandilocuentes que vamos a tener que empezar a guardarlos”, concluyó.

Desbordes señaló que es una propuesta de la oposición, pero que “estaría dispuesto a tomarla y a hacerla nuestra”.