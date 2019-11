Matthei criticó salida de militares a la calle: "No estaban preparados para eso"

Durante esta jornada la Revista Sábado publicó una entrevista a la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, en la que se mostró muy crítica contra el Presidente Sebastián Piñera, una conducta que ha sostenido en las últimas semanas a partir de las decisiones del Gobierno desde el inicio del estallido social que ha remecido al país.

En la entrevista reafirmó su rechazo a la medida del Ejecutivo de sacar a los militares a la calle con el objetivo de resguardar el órden público, ante lo que señaló "Primero: no es su labor. Segundo: no están preparados para eso. Pero tercero: lo que he visto, es que los políticos se dan miles de gustitos, dejan la escoba, se suben los sueldos, se van de viajecitos, ponen a todos sus familiares ¡Llamemos a los militares!", agregó.

Matthei también lanzó sus dardos contra el Congreso y apuntó a la responsabilidad de los Parlamentarios: "'¡Es una patudez!' '¡Es una verguenza!' (...) '¡Uy, no me di cuenta!' Cuántas veces hemos hablado del nepotismo que tienen esos parlamentarios que empiezan a poner de seremi y gobernadores a todos sus parientes, la corrupción...".

Respecto a las denuncias por violaciones a los derechos humanos señaló que "Sí, y ha habido ataques terribles contra Carabineros. Aquí ha habido violencia por lado y lado".