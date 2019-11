Luksic reaccionó fuertemente contra Florcita Motuda: “Haga alguna contribución”

Una fuerte discusión protagonizaron Andronio Luksic y Florcita Motuda, luego de que este último realizara una fuerte acusación contra el empresario a través de su cuenta oficial de Twitter.

En la red social, el diputado afirmó que “Luksic quiso vender la pomá de empresario comprometido con las demandas sociales y les subió el sueldo de sus trabajadores. Acto seguido, despidió al director de prensa de su canal por decir que los pacos están violando los DDHH y termina con ‘No creo en una nueva Constitución'”.

“Perdone ud. la manera poco educada: ‘LUKSIC NOS QUERÍ HACER WEONES PASANDONOS GATOS POR LIEBRE…ANDATE A LA CHUCHAAAAAA'”, escribió el honorable.

Pero la respuesta no tardo en llegar, pues el empresario le respondió a Florcita Motuda y expresó que “diputado, deje de darle la razón a quienes dicen q ud no merece estar en el Congreso!! Haga alguna contribución a Chile en vez de compartir noticias falsas e insultar a otros a las 4 a.m. !! Débase al 2,67% de votantes que lo eligieron y a todos los chilenos q pagamos su dieta”