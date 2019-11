Beatriz Sánchez y otras personalidades participaron del cabildo de Plataforma Socialista

Este sábado 9 de noviembre en el Parque Almagro se realizó el Cabildo convocado por Plataforma Socialista "Momento Constituyente", para dialogar, reflexionar y analizar el contexto de crisis actual y las posibles salidas para enfrentarlo.

Acorde a lo señalado en un comunicado por Plataforma Socialista, la jornada contó con la presencia de diferentes miembros de la plataforma, como la ex presidenta de la Cámara de Diputados, Maya Fernández, el constitucionalista Fernando Atria, el alcalde de Independencia Gonzalo Durán, la ex subsecretaria de DDHH, Lorena Fríes, el ex subsecretario de Mideplan, Marcelo Carvallo y el académico Ernesto Águila, además de personalidades del mundo progresista y de izquierda, como el presidente de la fundación Nodo XXI, Carlos Ruiz, el presidente de Memoria y Futuro, Jaime Lorca, la ex candidata presidencial del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, y Jaime Insunza.

Aclararon que la dinámica de trabajo se organizó "a través de distintas comisiones temáticas en las que se abordaron asuntos como el plebiscito constituyente, la estrategia para abrir paso a una nueva Constitución y a la Asamblea Constituyente, la posición del gobierno y de la derecha en la crisis, el próximo plebiscito convocado por los alcaldes y la ruptura entre el movimiento social y la representación política y la situación de las graves violaciones de los DDHH y de una policía militarizada".

Respecto a los resultados del proceso señalaron que "en el cabildo hubo consenso respecto de la importancia del plebiscito convocado para el próximo 7 y 8 de diciembre por los alcaldes y se acordó volcar las fuerzas y voluntades de cara a esa tarea".

Además afirmaron que dentro del informe de conclusiones -cuyos sus resultados finales estarán disponibles dentro de los próximos días-, existió "consenso respecto de que la sociedad estaba politizada", así como que "lo que se vació de política fue el sistema político representativo", y de que "el neoliberalismo es un modelo económico y de sociedad que socaba la democracia porque socaba el espacio público".

Igualmente apuntaron a otro de los diagnósticos que generó consenso en la instancia: “la crisis de legitimidad de la representación política deja al plebiscito constituyente como la única opción políticamente viable del gobierno".

En ese sentido agregaron que "Los cabildos se han transformado en un proceso espontáneo de reconstrucción del espacio público y de un sentido comunitario que el neoliberalismo y el mercado fue destruyendo”.

Finalmente desde la organización señalaron que a través de su página web www.plataformasocialista.cl, darán a conocer las conclusiones del Cabildo.