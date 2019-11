Van Rysselberghe defiende Congreso Constituyente: “Si no podemos hacer lo que por ley debiéramos hacer (…) Mejor cerremos la cuestión y vámonos todos para la casa”

“Si tú le preguntas a la gente si cree que hay que cambiar la Constitución, la mayoría va a decir que sí, porque cree que con eso va a terminar la violencia o va a resolver las demandas que tenía, (pero) eso no es cierto. Estamos generando falsas expectativas y hay que tener cuidado porque la constitución por sí misma no resuelve nada. Es solamente el marco regulatorio”, partió señalando esta mañana la presidenta de la UDI, la senadora Jacqueline Van Rysselbergue frente al debate en torno al mecanismo para reformar la Constitución y qué instancia debiera asumir esa responsabilidad.

“Nadie puede decir que el Congreso no es representativo. Están todas las corrientes representadas, podremos estar desprestigiados -que es otra cosa-pero están todas las miradas representadas”, dijo en Radio Universo defendiendo la opción de que sea el Congreso quien asuma ese rol. “En la UDI creemos que ese debiera ser el camino por que la democracia se sustenta en tres poderes: el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial y no podemos debilitar a uno más que a otro porque si no qué legitimidad tiene que subamos las pensiones si somos ilegítimos… yo represento a mi región con más de 130 mil personas que apoyaron mí posición”.

“Sí tiene que haber participación ciudadana -agregó- para que haya una interacción entre las instituciones y la ciudadanía pero de allí a quitarle la legitimidad a uno de los poderes del Congreso (sic) me parece que es de riesgo porque si no, no tenemos legitimidad para nada. Si no podemos hacer lo que por ley debiéramos hacer, ¿qué legitimidad tenemos para legislar cualquier otra cosa? Mejor cerremos la cuestión y vámonos todos para la casa”.

Sobre la opción de incluir a más participantes en el debate que representen a la sociedad civil, la senadora respondió: “No nos gusta esa alternativa. Con todo el desprestigio que tiene la actividad pública… a esas personas vas a tener que pagarles, generar infraestructura, van a tener que dedicarse a eso (…) empezar con más elecciones, más funcionarios públicos… no sé si sea la mejor opción”.

Frente al incendio que esta madrugada afectó la sede del senador Juan Antonio Coloma en Talca, la timonel dijo que “es tercera sede que se quema completamente. Está la mía, la del senador Coloma, la del diputado Norambuena y el ataque donde no alcanzó a quemarse la sede nacional. Sin duda acá hay una acción dirigida hacia la UDI”.

“La UDI es el único partido al cual le han asesinado a su fundador, asesinaron a Jaime Guzmán, lo mataron por pensar distinto. También asesinaron a un dirigente sindical nuestro por no sumarse a una movilización. Y es el único partido al cual le han quemado sistemáticamente su sede y esto es porque la UDI siempre se ha parado, no tenemos complejo de ser lo que somos. Estamos siempre dispuestos a conversar pero desde nuestras posturas y creemos que es legítimo además, representamos a un grupo de la sociedad”.

Frente al paro nacional convocado para esta jornada, señaló que “acá hay que separar las cosas. Inicialmente hubo una manifestación social por demandas sociales legítimas. Hoy esa gente que salió a protestar con las cacerolas ya no está en la calle mayoritariamente, quienes están en las calles es otra gente que tiene un objetivo político, no de demandas sociales”.

“Las demandas sociales existen pero la gente que salió a protestar por ello están en sus casas y quieren volver a la tranquilidad”.

“El país está atorado producto de estos desórdenes. Hoy hay un llamado a paro nacional, ¿cuál es el objetivo de esto?”. “En la práctica lo que hace es complicarle la vida a todo el mundo. Te aseguro es que esto va a terminar con desmanes en un rato más y con violencia (…) si los derechos de uno terminan donde empiezan los de los otros (…) esto es innecesario”.