Chile Vamos propuso porcentaje de integrantes elegidos por la nueva convención constituyente y el PS rechazó la idea

Los partidos de Chile Vamos presentaron una contrapropuesta a la oposición con el objetivo de destrabar la discusión sobre cuál será el mecanismo para crear una nueva Constitución.

La idea oficialista consistió en el establecimiento de una convención constituyente integrada por un 40% de parlamentarios, 40% de personas elegidas por la ciudadanía y un 20% de delegados designados, iniciativa que fue rechazada por el PS.

El presidente de RN, Mario Desbordes, explicó que "lo que hemos hecho es hacer una propuesta común de Chile Vamos. Lo primero que estamos planteando es que haya una convención que ojalá este compuesta por un 50% de parlamentarios y 50% de personas electas, porque este Congreso no fue electo por el binominal y no tiene el problema de que no fuera legítimo"

“Si no fuera posible aquello, hemos planteado un 40% de personas electas hoy día, más 40% de personas que fuimos electas año medio atrás que somos parlamentarios en proporción de acuerdo al tamaño de cada bloque o partido y un 20% de personas que se puedan elegir por dos tercios de esta convención para aportar desde su experiencia en esta instancia”, señaló.

Por su parte, el presidente del PS, Álvaro Elizalde, se mostró en desacuerdo con la idea, señalando que "ustedes saben que tenemos la mejor disposición de avanzar hacia un acuerdo que permita darle un cause democrático a la crisis que estamos viviendo. Hemos propuesto que sea la ciudadanía la que decida a través de un plebiscito el mecanismo y que ese debe ser muy participativo”.

Además, explicó que "por eso, queremos que el 100% de quienes vayan a participar en la redacción de la nueva Constitución deben ser elegidos democráticamente. Lamentamos que hoy haya habido un retroceso en las conversaciones que estábamos llevando adelante, porque la propuesta del piñerismo plantea que exista un 20% de representantes designados".