PS insiste en la necesidad de que renuncie el general director de Carabineros

El Partido Socialista chileno, reitera la solicitud de renuncia del general director de Carabineros, Mario Rozas, por su responsabilidad en el actuar de efectivos de la institución durante las manifestaciones de las últimas semanas.

"Nada justifica las violaciones a los derechos humanos. Por ello, reiteramos la petición de renuncia, que formulamos hace una semana, del general director de Carabineros, Mario Rozas, por el total descontrol de las Fuerzas Especiales de la institución", señalaron en un comunicado.

El partido recordó que el día viernes falleció el joven Abel Acuña, quien participaba de la manifestación en Plaza Italia, y según lo informado por el Colegio Médico de la Región Metropolitana, mientras Acuña era atendido por personal del SAMU, Carabineros impidió que se le otorgaran los cuidados necesarios, debiendo retrasarse la reanimación y forzando su evacuación. Además, una

funcionaria del SAMU resultó herida por balines.

"Esta situación no es un caso aislado y constituye un hecho en extremo grave. El general Rozas ha perdido el control de la institución que dirige y pareciera que los efectivos de Fuerzas Especiales carecen de un mando que enmarque su actuar dentro de los límites del Estado de Derecho. El general Rozas debe renunciar o ser removido de inmediato, para permitir que asuma en su reemplazo un oficial verdaderamente capacitado para dirigir a Carabineros", aseveraron.

Asimismo, condenan "la indolencia del Gobierno, principal responsable por la violación a los derechos humanos, que se niega a acoger la exigencia del Partido Socialista y otras organizaciones políticas y sociales para que se instruya la prohibición inmediata del uso de balines".

"Resulta paradójico que el mismo día en que se firmó un acuerdo amplio de gran parte de las fuerzas políticas del país, con el objetivo de iniciar un procedimiento democrático hacia una nueva Constitución, el Gobierno no adopte decisiones y no realice acción alguna para restablecer y garantizar el pleno respeto a los derechos humanos. No hay más tiempo ni espacio. El ministro del Interior, Gonzalo Blumel, debe asumir su responsabilidad y actuar de forma inmediata para evitar nuevas tragedias. El Gobierno debe entender que la paz no se construye con balines ni mutilaciones de chilenas y chilenos", concluyeron.