Sebastián Piñera: “El pacto social bajo el cual habíamos vivido se resquebrajó”

22:08 El Mandatario se refirió al acuerdo político alcanzado para la realización de una nueva Constitución y también aseguró que "no habrá impunidad" respecto a las violaciones a los DD.HH. Sobre las pensiones dijo que el gobierno tiene la intención de ir más allá del aumento de 20% propuesto inicialmente para la pensión básica solidaria.

Durante la noche del domingo el presidente Sebastián Piñera se refirió ante la prensa sobre el contexto actual, y leyó una declaración sin aceptar preguntas posteriores.

En la instancia indicó que el Gobierno ha escuchado la voz de los ciudadanos y que "en las últimas cuatro semanas Chile cambió". En esa línea indicó que “El pacto social bajo el cual habíamos vivido se resquebrajó”, por lo que era necesario firmar un pacto social que cure las heridas.

Igualmente se señaló que “Todos debemos condenar la violencia, venga de donde venga, porque sabemos que la violencia sólo engendra más violencia”.

También el Presidente agradeció a las organizaciones de la sociedad civil se han sumado "al camino de paz y unidad" y reiteró su compromiso con los DDHH, apuntando que “no habrá impunidad”.

De todas maneras agradeció al Ejército, a la PDI, a Bomberos y a Carabineros, indicando que “en jornadas extenuantes y muchas veces violentas, arriesgaron sus vidas y su integridad física por proteger nuestras vidas y nuestras vidas” y agregó que “lamentablemente y a pesar del firme compromiso y de todas las precauciones que tomamos -no sólo el Gobierno, también nuestras Fuerzas Armadas y de Orden- para proteger los derechos humanos de todos, en algunos casos no se respetaron los protocolos, hubo uso excesivo de la fuerza, se cometieron abusos o delitos y no se respetaron los derechos de todos”.

Volviendo al acuerdo para la realización de una nueva Constitución, manifestó su seguridad de que este acuerdo cuenta con un amplio apoyo de la ciudadanía y agradeció a los parlamentarios que “lograron superar sus diferencias históricas” y “pusieron los intereses de Chile por delante”.

Respecto a la economía afirmó que se han sufrido grandes daños que significarán que las últimas cuatro semanas tengan un costo para la economía de Chile, pero también indicó que esta se encuentra sana, y con pilares robustos.

En materia de pensiones, el Presidente dijo que la idea del gobierno es ir más allá de 20% propuesto inicialmente para la pensión básica solidaria. "Nuestra intención es avanzar más allá del aumento del 20% ya propuesto, pero en forma responsable y a través de un camino con gradualidad", señaló.

Cabe recordar que mandatario se reunió la tarde de este domingo con su Comité Político y con los presidentes de los partidos de Chile Vamos, Jacqueline van Rysselberghe (UDI), Hernán Larraín (Evópoli) y Mario Desbordes (RN), instancia en la que analizaron el histórico acuerdo para desarrollar una nueva constitución.